“Ganará por nocaut”: Julio César Chávez predijo la victoria de Saúl “Canelo” Álvarez sobre Billy Joe Saunders

Julio César Chávez predijó el resultado del próximo encuentro del Canelo (Foto: Cuartoscuro)

A unas cuantas horas de la tan esperada pelea boxística entre Saúl “Canelo” Álvarez y Billy Joe Saunders, el reconocido Julio César Chávez dio su predicción para este encuentro y se posicionó a favor del mexicano.

“Mañana es una pelea complicada para el Canelo, sobre todo para los primeros rounds. Pero yo pienso que entre más vaya transcurriendo a la pelea -del sexto al décimo round- el Canelo debe ganar la pelea por nocaut”, externó el analista deportivo para Ventaneando.

Julio César destacó que el contrincante británico era zurdo y “escurridizo”, los cuales podían ser algunos factores que influyeran para que Saúl Álvarez tuviera que hacer un esfuerzo adicional durante el encuentro.

“En la última pelea, el rival no representó nada. Canelo ganó muy fácilmente, pero este es un rival más complicado, más difícil. Este es campeón del mundo también, invicto y sobre todo zurdo. Los peleadores zurdos siempre se le complican a los derechos, son rivales difíciles de pegarles”.

Julio César destacó que el contrincante británico era zurdo y “escurridizo”, los cuales podían ser algunos factores que influyeran para que Saúl Álvarez tuviera que hacer un esfuerzo adicional durante el encuentro (Foto: Luis Eduardo Noriega/EFE)

Respecto a la próxima pelea de Julio César Chávez, el deportista destacó que se encontraba entrenando intensivamente, pues en julio será la última exhibición de su carrera.

“La verdad es que es una pelea para recordar al maestro Camacho, que en paz descanse. Además, pela Julio y pelea Omar. Una noche histórica, porque vamos a pelear por primera vez, mis dos hijos y yo en una misma función”, remarcó.

En cuanto al próximo encuentro entre el Canelo y Saunders, surgieron distintas polémicas ya que el boxeador británico estuvo a punto de irse y cancelar el evento. Argumentó que el tamaño del ring estaba pensado para beneficiar al mexicano.

Tras largas conversaciones con los organizadores de la pelea, y la búsqueda de las clausulas del contrato para la disputa del cinturón de los supermediano, llegaron a lo que parecía un acuerdo de continuar con la pelea.

Sin embargo, para la primera presentación de los peleadores, Saunders no acudió al primer “Cara a cara” y dejó “plantado” al mexicano. Por lo que volvió la intriga sobre el destino que tendrá el espectáculo.

El púgil tapatío detalló que su próxima pelea del sábado 8 de mayo contra Billy Joe Saunders irá con dedicatoria especial dirigida a la memoria de las víctimas del incidente de la línea dorada (Foto: Jerome Miron/USA TODAY Sports)

“A mí no me importa cuál sea el tamaño del ring. Yo voy a subirme a hacer mi trabajo como siempre. No nada más esa excusa han tenido, han tenido muchas excusas. Entonces ya sabemos y lo importante es que yo estoy enfocado en ganar sea como sea”, dijo Álvarez en la sala de conferencias del AT&T Stadium.

Eddy Reynoso, reconocido entrenador de boxeadores, comentó que las actitudes del peleador británico no son preocupantes pues afirmó que han superado todo tipo de dificultades con otros rivales: “Hemos enfrentado a todo tipo de rivales, de estilos, de pruebas, hemos salido adelante y estas cosas para nosotros no significan nada.

Aunado a lo anterior, el púgil tapatío detalló que su próxima pelea del sábado 8 de mayo contra Billy Joe Saunders irá con dedicatoria especial dirigida a la memoria de las víctimas del incidente de la línea dorada, así lo detalló para el programa ESPN KNOCKOUT.

El peleador mexicano reiteró su apoyo a los afectados y de ganar el combate, celebraría en memoria de los fallecidos. En el ring de Texas, Canelo buscará unificar sus títulos de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

La fecha que eligió para el combate fue pensado en la cercanía con la celebración del 5 de mayo, pues en Estados Unidos se considera una fiesta mexicana en grande, ahora se agregará este nuevo elemento para resaltar la importancia de México para Álvarez.

*Con información de ESPN

