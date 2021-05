Un jugador del PSG acusó al árbitro de insultar a Leandro Paredes en la derrota ante el Manchester City: “Le dijo ‘vete a la mierda’”

Pochettino y Verratti hablan por última vez con Kuipers luego de la eliminación (Foto: Reuters)

La eliminación del Paris Saint-Germain (PSG) fue justa en el plano futbolístico. El Manchester City dominó la serie con un contundente 4-1 y alcanzó la primera final de Champions League de su historia donde espera al ganador de la llave entre el Chelsea y el Real Madrid. Pero el cuadro francés no se retiró en silencio: denunció insultos por parte del árbitro hacia varios jugadores.

El primero en señalar al holandés Björn Kuipers fue Ander Herrera, quien ingresó al equipo titular gracias a la expulsión de Idrissa Gueye en la ida. “Hablamos de respeto con los árbitros, pero le dijo ‘vete a la mierda’ a Paredes. Me gustaría decir que si decimos eso, seguro que nos llevaríamos una sanción de tres o cuatro partidos”, reveló Herrera ante los micrófonos de RMC Sport.

Pero no fue el único que apuntó en contra del juez del partido. Marco Verratti confirmó lo dicho por su compañero: “A mi también me dijo ‘vete a la mierda’. Si digo ‘vete a la mierda’, me suspenden diez partidos. Claro que hablo mucho con el árbitro, pero nunca digo ‘vete a la mierda’”, explicó el italiano lleno de furia luego de la eliminación en el frío césped del Etihad Stadium.

Pochettino separa a sus jugadores del árbitro (Foto: Reuters)

Según información del medio francés L’Equipe, de momento no se ha decidido ninguna investigación por parte de la UEFA tras los supuestos insultos proferidos por Bjorn Kuipers contra los jugadores del elenco parisinos. El órgano rector del fútbol europeo aún puede abrir una investigación pero esa no parece la tendencia según el diario y el asunto debería detenerse ahí. Pero, el club saldrá en defensa de sus futbolistas y presionará para que esto ocurra.

Además, la UEFA no hará ningún comentario al respecto por el momento tras estos supuestos incidentes entre el árbitro y los jugadores del Paris Saint-Germain. La institución que organiza la Champions League y la Eurocopa mantiene su confianza en el árbitro holandés, acostumbrado a los grandes encuentros. L’Equipe también especifica que en caso de que exista la apertura de un expediente, los jugadores parisinos podrían estar preocupados por sus palabras pronunciadas durante el encuentro.

Al final del encuentro se pudo ver a Mauricio Pochettino abrazando a Marco Verratti mientras charlaba con Kuipers. Una de las principales quejas nacieron por las constantes faltas de Fernandinho sobre su compatriota Neymar Jr. para contener cada uno de sus ataques. Pero finalmente, el Manchester City ganó en la cancha y viajará a Estambul en busca de la primera Orejona de su historia.

