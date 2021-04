Miguel “Piojo” Herrera aceptó su “explosiva” personalidad y lo que ha perdido con ella

Miguel Herrera es uno de los técnicos mexicanos más reconocidos en la Primera División de Fútbol, no solo por los logros y campeonatos que ha sumado, sino por su característica personalidad (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Miguel Herrera es uno de los técnicos mexicanos más reconocidos en la Primera División de Fútbol, no solo por los logros y campeonatos que ha sumado, sino por su característica personalidad que desborda desde el banquillo técnico.

El “Piojo” Herrera, como también es conocido, confesó la razón que lo ha llevado a ser todo un personaje en los estadios, que para su fortuna le han costado expulsiones y amonestaciones por parte de los árbitros.

Durante una conversación con Enrique “el Perro” Bermúdez para Línea de 4 de TUDN, Herrera habló sobre sus cualidades y defectos como estratega, en especial cuando estuvo al mando del Club América. Afirmó que sabe coordinar estrategias con las directivas pero su carácter es el que termina afectándolo.

El principal motivo que lo lleva a reaccionar de esta forma es la pasión que siente por el equipo que dirige y los retos que enfrenta como director de una institución (Foto: Archivo)

“Por su puesto que tengo un trabajo de cancha bueno, tengo una buena táctica, tengo un buen trabajo de grupo, trabajo bien con las directivas pero sin duda alguna mi carácter, que me ha pesar de eso, estoy donde estoy”.

El principal motivo que lo lleva a reaccionar de esta forma es la pasión que siente por el equipo que dirige y los retos que enfrenta como director de una institución.

“Empezar a entender que no gano nada enojándome, reclamando, siendo esa persona que todo el mundo habla. Desafortunadamente hay momentos que, circunstancias de juego y pienso ‘si yo hubiera hecho eso, me hubieran matado fuera del fútbol por siempre’ “, confesó el Piojo Herrera.

Por otra parte habló de que pretende cambiar su forma de reaccionar en la cancha y de esta manera, cambiar la perspectiva en la que la tiene la afición mexicana de él:

Si ya las hice y ya me catalogaron así, de una forma tengo que ser diferente. Seguir con mi pasión, dijo Miguel Herrera (Foto: REUTERS/Henry Romero)

“Estas cosas que me pongo a reflexionar, no las tengo que hacer; si ya las hice y ya me catalogaron así, de una forma tengo que ser diferente. Seguir con mi pasión, seguir con mi entrega, seguir con esa actitud y carácter que quiero que reflejen los equipos, pero, por supuesto, ser más mesurado, más consiente de lo que tengo que estar haciendo y lo que no tengo que estar haciendo,”, sentenció el ex técnico de la selección nacional.

Además argumentó que hará todo lo posible para que su comportamiento cumpla con los lineamientos de ética de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y evitar conflictos que ya protagonizó en años anteriores. Su principal objetivo es que los clubes que dirija logren las victorias deseadas.

“Recalcármelo en la cabeza cuando entro a una cancha, me parece que todo lo demás sirve para trabajarlo con los equipos y que den los resultados que la gente quiere. Porque al final de cuentas, afortunadamente, donde me he parado he tratado de dar los mejores resultados”, finalizó Herrera.

Actualmente Herrera está sin equipo, a la expectativa de los últimos cambios que ocurrieron en Tigres y León (Foto: EFE/José Méndez)

Dentro de los escándalos que protagonizó el ex futbolista fue cuando dirigía al “Tri” en la Copa Oro de 2016, pues en un traslado en el aeropuerto cruzó con el comentarista deportivo de TV Azteca, Christian Martinoli e inició una pelea.

Debido a las críticas que recibió de Martinoli, el Piojo no perdió la oportunidad de agredirlo; a pesar de que representaba al país en el certamen, perdió el control y dejó que la ira lo dominara. La FMF tuvo que intervenir para cesarlo y multarlo por su comportamiento.

Cuando dirigió el conjunto de Xolos en el Clausura 2017 intercambió palabras con un aficionado del Club Santos, debido a ello fue expulsado de la cancha. Otro de sus protagónicos fue en un clásico joven, al mando de América se dirigió al árbitro con palabras altisonantes y discriminatorias, por lo que nuevamente la FMF tuvo que intervenir para tomar acciones al respecto.

Actualmente Herrera está sin equipo, a la expectativa de los últimos cambios que ocurrieron en Tigres y León.

