“Estoy listo para hacer historia”: Canelo Álvarez a unos días su pelea contra Billy Joe Saunders

Canelo Álvarez dijo no tener miedo al estilo de Billy Joe Saunders (Foto: Peter Foley/EFE)

A 17 días de la pelea entre Saúl Álvarez y Billy Joe Saunders, las conferencias y declaraciones han estado más presentes. Aunque las posturas en torno a quién podría ganar el combate han estado divididas e, incluso, algunas personas han asegurado la victoria del británico, el tapatío ha declarado confianza en sí mismo, pues no le teme al estilo de su rival.

“Sé lo que tiene Saunders, es un peleador rápido. Se mueve mucho, zurdo, difícil, pero en estos niveles me tengo que acoplar a cualquier estilo y estoy listo para hacer historia y para cualquier estilo”, aseguró durante una conferencia de prensa virtual este miércoles 21 de abril.

Desde el 5 de mayo de 2012, “Canelo” Álvarez ha desarrollado todas las exhibiciones de su carrera en escenarios de Estados Unidos. Gracias a ello, aunado a su talento con los guantes, ha consolidado una gran afición entre los mexicanos que viven en dicho país, aunque también entre algunos expertos y aficionados al deporte nativos de aquella nación. Por ello, aseguró que tendrá el apoyo de la gente la noche del 8 de mayo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Saúl Canelo Álvarez enfrentará el 8 de mayo a Billy Joe Saunders (Foto: @MatchroomBoxing)

Luego del parón obligado por la emergencia sanitaria ante el contagio del virus SARS-CoV-2, ambos boxeadores dejaron de ver actividad durante gran parte del 2020. No fue sino hasta diciembre que Álvarez se hizo de los títulos de peso supermediano otorgados por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB). De hecho, los más de 13 meses de inactividad fueron motivo suficiente para la planeación de la intensa agenda del mexicano para este año.

“Me siento en mi mejor momento. Tenía muchas ganas de pelear. Duré 13 meses sin pelear y esta es la razón por la que casi, en cinco meses, voy a pelear tres veces. Me siento contento y listo, el boxeo es mi vida”, aseguró.

Mientras tanto, Saunders estuvo inactivo durante el mismo periodo de tiempo. Sin embargo, mientras Álvarez unificó dos títulos apenas en diciembre de 2020, el británico conquistó el avalado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) desde mayo de 2019. De hecho, en la segunda pelea del mismo año, así como la de diciembre de 2020, logró retener el cetro ante el argentino Marcelo Esteban Coceres y su compatriota Martin Murray, respectivamente.

Billy Joe Saunders ha defendido su cetro en dos ocasiones desde 2019 (Foto: Andrew Couldridge/Reuters)

De esa forma, Canelo se convertirá en el tercer retador en la fila. A pesar de la defensa exitosa de su cinturón, así como el récord perfecto de 30 victorias, 14 nocauts y ninguna derrota, de su oponente, aseguró que “voy a ganar, sin duda. Estoy entrenando al cien. Vine a ganar y quiero hacer historia. Es lo único que pasa por mi cabeza”.

Mientras tanto, el púgil prodigio en el Reino Unido ha confesado que enfrentar al mejor libra por libra del momento ha sido uno de sus objetivos más anhelados en su carrera, pues “Canelo ha estado en mi radar desde que me hice boxeador profesional. Es uno de los rivales que siempre he querido enfrentar y ahora me toca brillar”.

Canelo retuvo su título unificado contra Avni Yildirim por la vía del nocaut (Foto: Instagram/Canelo)

Sin embargo, el importante reto en su carrera le ha generado dudas acerca de la veracidad del posible escenario en que los jueces favorezcan a su oponente. Tras las declaraciones de Eddie Hearn, acerca de que el mexicano se mida contra Caleb Plant para unificar los títulos de su división, aseguró que se está dando por hecho su derrota. En ese sentido, afirmó:

“Más bien, ya está arreglado. Es un escándalo, ya está arreglado. Los resultados ya están hechos. Sabemos que hay mucha corrupción en el boxeo”, en una plática para el canal de Youtube iFL TV.

Con esas declaraciones, se enfilan a la disputa de los tres títulos disponibles de las 168 libras. A diferencia de del pelito con Avni Yildirim, Saunders cuenta con argumentos que lo sitúan con más posibilidades de frustrar las ambiciones de Álvarez en este año.

SEGUIR LEYENDO: