“Nos ha hecho recordar lo que somos” Santiago Giménez habló sobre el papel de Juan Reynoso en Cruz Azul

Santiago Giménez anotó el primer gol de Cruz Azul en el Estadio Azteca (Foto: José Méndez/ EFE)

Santiago Giménez, delantero del Cruz Azul, aseguró que el entrenador Juan Reynoso ha llegado a La Máquina para aportar muchas cosas buenas al equipo luego del final de temporada que tuvieron en el torneo pasado, al caer de forma dramática contra Pumas en la Liguilla del Apertura 2020.

Durante una entrevista para TUDN, Giménez aseguró que Juan Reynoso le regresó parte de su identidad al Cruz Azul tras esa derrota, y gracias a su trabajo tanto mental como futbolístico, le ha permitido a los celestes estar luchando y manteniendo el liderato en la Liga MX.

“La verdad es que al principio, al final del torneo pasado y en la CONCACAF, tuvimos un mal momento, veníamos muy cabizbajos. Fue un golpe muy duro para nosotros , pero yo creo que el profe Juan nos ha regresado a la identidad”, destacó el delantero.

Asimismo, afirmó que han mantenido un buen ritmo con el equipo debido a las palabras que constantemente les dice el entrenador: “Nos ha hecho recordar lo que somos y Cruz Azul es de los equipos más grandes del futbol mexicano y gracias a Dios hemos agarrado el ritmo que traíamos porque hace tres torneos estuvimos luchando el liderato. Hoy gracias a Dios la gente nos pone como candidatos al título”, añadió.

Giménez disputando un encuentro frente a Pumas (Foto:Henry Romero/ REUTERS)

El esfuerzo y constancia son las claves que de acuerdo al delantero, podrían ayudar a La Máquina a ganar el campeonato: “El escudo no lo va a ganar solo, pero si ayuda. Nosotros tenemos que trabajar, sacrificarnos, tener compañerismo y humildad para lo que viene que son partidos muy importantes. Cruz Azul sin el título de liga es un torneo más, perdido, entonces tenemos que ir con todo por es título”, comentó en la entrevista.

Es preciso destacar que cuando Santiago Giménez debutó el 28 de agosto de 2019 ante el Tijuana se hablaba de la última perla surgida de la cantera de La Noria; poco más de un año y medio después, el jugador celeste vive un presente un tanto desolador que lo ha relegado a ser la tercera, y a veces hasta la cuarta opción en la delantera de Cruz Azul.

Durante el último tramo del Guardianes 2020, bajo la dirección de Robert Siboldi empezó su cuesta abajo. Este semestre, con Juan Reynoso en el banquillo, se ha notado su carente rendimiento que lo tiene tras la sombra de Jonathan Rodríguez, Bryan Angulo y Walter Montoya en el primer equipo.

Santiago Giménez debitó con La Máquina en 2019 (Foto: Twitter @LigaBBVAMX)

“La verdad yo el torneo pasado tenía mejor nivel, no soy ciego y me doy cuenta. Tengo que mejorar muchas cosas, estos son los partidos donde tienes que aprovechar las oportunidades que te dan y gracias a ese apoyo me puedo ir ganando un lugar otra vez en la Liga”, destacó el joven delantero nacido en Buenos Aires previo al duelo de su equipo frente al Arcahaie FC

Actualmente en la Liga MX su papel no está siendo tan trascedente incluso solo ha disputado unos pocos minutos en las últimas dos fechas. Durante las 14 jornadas que se han disputado en este Guardianes, solo ha estado presente en 10 de ellas acumulando un total de 443 minutos, lo que da un porcentaje de 35,16% del total de tiempo jugado.

La Máquina lleva una racha histórica de 12 victorias consecutivas, sin embargo se acabó con el empate que obtuvieron ante los azulcremas en el Clásico Joven. Los dirigidos por Reynoso son uno de los favoritos para lograr acabar con la sequía que tiene el equipo de más de 23 años sin ganar un título.

