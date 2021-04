La verdad detrás de la supuesta salida de cuatro estrellas de Tigres en caso de que “Tuca” Ferretti no renueve

El nombre de Ricardo “Tuca” Ferretti ha sido uno de los más mencionados en los últimos días. Ante la irregular campaña de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), diversas fuentes con información emitida al interior del club han señalado que la renovación del brasileño está en duda. Además, en caso de no renovarse, algunos medios han afirmado la salida de cuatro referentes en San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con Willie González, reportero de Multimedios, sin importar el resultado del Clásico Regio, así como la clasificación y un hipotético campeonato de Tigres, Ferretti estaría viviendo sus últimos días en el banquillo. No obstante, también apuntó que Miguel Herrera sería el candidato principal para sustituirlo, además de que “Nahuel, Gignac, Carioca y Guido se van de Tigres si no renuevan a Tuca, por lealtad”.

Al respecto, en conferencia de prensa previo al duelo estelar de la jornada 16, Guido Pizarro, el último de los señalados, fue cuestionado acerca de los rumores. En lugar de emitir una respuesta concreta, declaró que:

“Como jugadores no estamos exentos y debemos dedicarnos a jugar a la pelota y este fin de semana no será la excepción. Jugaremos el Clásico y tenemos que ser profesionales y trabajar de buena manera para lograr un resultado positivo. En tema personal, a mí me queda un año más de contrato. A partir de junio y hasta junio del otro año. Ese es mi tema contractual”.