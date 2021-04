Si Tigres no clasifica, “Tuca” Ferretti no tiene nada que hacer ahí: David Faitelson

En medio del mal momento futbolístico de Tigres, la renovación de Ricardo Ferretti ha tomado un protagonismo inusitado en sus 11 años al frente de la institución, pues está a semanas de concluir contrato y parece que su continuidad pende de un hilo.

Para analizar la situación, David Faitelson habló al respecto y afirmó que este mal cierre no opaca su trayectoria futbolística, pero a pesar de merecer un final mucho más digno, si no consigue la clasificación, será producto de una mala planeación de salida y no debería continuar en el club.

“Absolutamente nada va a lastimar el legado futbolístico de Ricardo el ‘Tuca’ Ferretti. Uno de los mejores entrenadores en la historia de nuestro fútbol, pero la parte final, y yo supongo que es la parte final porque nada es eterno, se está complicando un poco y creo que la carrera de Ferretti no lo merece. Merece un final digno”, afirmó el analista.

Ricardo Ferretti llevó a Tigres a su primera Concacaf Liga de Campeones en diciembre y en febrero alcanzó la final del Mundial de Clubes contra el Bayern Múnich (Foto: EFE/ José Méndez)

“Muchos personajes de su tamaño, de su nivel, no saben preparar ese epílogo, esa conclusión de la carrera y se complican demasiado. Ahora está enfrascado en una situación donde tiene la presión de que Tigres clasifique a las finales, lo cual si no lo hace, sería un tremendo fracaso; tiene la presión del clásico del fin de semana contra Rayados y tiene la presión de que él dice que el contrato de renovación lo arregló de palabra, pero obviamente lo que cuenta es la firma”.

“Al mismo tiempo, alrededor de Tigres y de Ferretti aparece un fantasma llamado Miguel el ‘Piojo’ Herrera, quien por rumores o por trabajo periodístico, aparece como un candidato para tomar las riendas de Tigres si Ferretti no sigue en el equipo”.

“Yo creo que si Ferretti no logra clasificar a Tigres entre los ocho mejores, no tiene nada que hacer en cuanto a la continuidad en el equipo. Lamentablemente así es y también lamento que no haya podido preparar la salida de una manera diferente. Yo veía a Ferretti mucho más tiempo en Tigres trabajando desde un puesto de director deportivo, donde no tuviera la presión tan inmediata y poderosa de los resultados cada fin de semana. Tal vez él no quiera esa posición o quizá el equipo jamás se la ofreció”.

“La realidad es que la carrera de Ricardo Ferretti merece un mejor final de lo que parece ser que será el final de su trayectoria en Tigres”.

