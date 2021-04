Jorge Sánchez confesó a cuál Selección Mexicana le gustaría reforzar en el próximo verano

El jugador de América Jorge Sánchez disputa el balón con José Carlos Van Rankin de Chivas durante un partido de la jornada 12 del Torneo Apertura del fútbol mexicano realizado en el estadio Azteca (México) (Foto: José Méndez/EFE)

Jorge Sánchez, jugador del América, declaró que preferiría jugar en la Selección Mexicana dirigida por Jaime Lozano que muy pronto emprenderá el viaje a Tokio antes que en la Copa de Oro. Además tendría posibilidades de hacerlo, puesto que cumple con la edad límite permitida para participar con el Tri olímpico.

“La verdad, te voy hacer sincero, yo creo que (prefiero estar) en Tokio. Creo que es un torneo donde ya no se vuelve a repetir, a menos que vayas de mayor, y Copa Oro juegas más seguido, no por eso creo que escogería ahorita Tokio, porque doy la edad y porque se vienen partidos sumamente importantes y selecciones muy importantes con jugadores que son históricos y simplemente creo que nos tocaron partidos muy buenos que me encantaría jugarlos y estar presente”, declaró el azulcrema para TUDN.

Por otro lado, Sánchez dejó claro que, sin importar el torneo al que sea llamado, dejará su máximo esfuerzo en la cancha al vestir los colores de México: “Es complicado, los dos son torneos importantes, olimpiadas y Copa Oro, todo lo que sea de Selección yo estoy en la mejor disposición de ir a matarme, a ganarme un lugar, ahora sí que no es decisión mía, es decisión de los de Selección, pero donde me pongan yo voy a hacer mi mejor papel, con mi mejor versión y voy a tratar de hacer las cosas lo mejor posible”, aseguró.

Jaime Lozano estratega de la Selección Nacional que viajará a Tokio (Foto: Henry Romero/ REUTERS)

Desde que Santiago Solari tomó las riendas del América, encontró en Jorge Sánchez a uno de sus jugadores inamovibles en la banda. Él y Luis Fuentes son los dos únicos laterales de toda la plantilla que han sido titulares en los 15 partidos de Liga MX y los dos de Liga de Campeones de Concacaf.

Ni cuando comenzaron las rotaciones en el plantel para mermar el desgaste de los futbolistas, considerando que el certamen internacional empezaría a ser parte de su calendario, Solari decidió darles descanso, tanto Fuentes como Sánchez fueron parte de su once estelar contra Olimpia en los dos partidos de la serie.

Sánchez registra un total de mil 481 minutos sumando su participación en las dos competencias. Además uno de los factores principales es que físicamente se ha mantenido con fortaleza y las lesiones no han aparecido. El mexicano solo tuvo una pausa con los de Coapa en la liga por la Fecha FIFA.

Es importante destacar que, precisamente, Sánchez es uno de los futbolistas con más duelos ganados en la Liga MX. Durante el último encuentro registró un 97 por ciento de pases efectivos, todos ellos siempre hacia adelante.

Jorge Sánchez al frente con el número tres con el conjunto azulcrema (Foto: Twitter@ClubAmerica)

Comenzó jugando con el equipo sub 15 del Club Santos Laguna en 2012. En 2014 empezó a jugar con la categoría sub 17 donde estuvo durante tres torneos y consiguió el subcampeonato del Apertura 2014.

En febrero de 2015 fue convocado para participar en la Viareggio Cup, en donde jugó dos de los tres partidos que disputó su equipo y en abril se coronó campeón de la Dallas Cup en la categoría super sub 17 al derrotar a Monterrey en la final por marcador de 1-0. A partir de junio de 2015 empezó a jugar con la escuadra sub 20 con quienes logró el campeonato de la categoría al derrotar en penales al Club Tijuana.

Luego de su paso por el club de Coahuila se oficializó su traspaso al Club América, convirtiéndose en el segundo refuerzo de cara al Apertura 2018.

