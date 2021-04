Cuál es el origen del clásico tapatío, el más antiguo del futbol mexicano

La jornada 16 enfrentará a los dos equipos de Jalisco en Primera División (Foto: Fernando Carranza/ Cuartoscuro)

En la penúltima jornada del Guard1anes 2021, dos de los equipos con más tradición en México se verán las caras. Las Chivas del Club Deportivo Guadalajara y los rojinegros del Atlas llegan con la consigna de asegurar su estancia en la liguilla del torneo, aunque para conseguir su objetivo tendrán que conseguir los tres puntos en una edición más del Clásico Tapatío, el más viejo e histórico del balompié en México.

Fundado el 8 de mayo de 1906, el club rojiblanco surgió como un representante deportivo de las clases menos favorecidas en el estado de Jalisco. Diez años después, el 15 de agosto, los rojinegros se abrieron paso en el futbol amatéur y, de la mano de un puñado de europeos encabezados por Juan José Cortina, fundaron el club que, a la postre sería reconocido por el nombre del joven titán hijo de Zeus en la mitología griega.

Al ser vecinos y representantes de diferentes grupos sociales en la perla tapatía, desde la aparición del más joven de los clubes comenzó a gestarse la rivalidad. Aunque no existen registros que respalden el suceso, hay quienes afirman que el primer encuentro relevante entre ambos aconteció en 1917 y culminó con un abultadísimo marcador de 18 goles de Atlas por cero de las Chivas.

Atlas llega con mejor nivel y posición en el Guard1anes 2021 (Foto: Francisco Guasco/EFE)

Con un modelo deportivo importado desde Inglaterra, Juan José “Lico” Cortina permeó a sus jugadores con el principio básico del futbol. Bajo el concepto de tocar el balón y moverse para recibirlo de nuevo, Atlas impresionó con sus jugadas de triangulación. Por su parte, el legendario portero de Chivas Jaime “Tubo” Gómez se encargó de desmentir la versión pues, aunque en vida reconoció la derrota de su equipo, afirmó que no hubo tantos goles.

El mismo jugador protagonizó otro de los momentos más recordados por los dos equipos años más tarde. En un duelo contra el acérrimo rival se sentó en uno de los postes del arco que defendía y, con calma, comenzó a leer una revista dado el fácil trámite para su equipo durante el partido. De acuerdo con su testimonio para un programa televisivo en Guadalajara, a los siete minutos del encuentro ya ganaban el encuentro, con lo que decidió encaminar su acción.

“Los fanáticos de Atlas me empezaron a fastidiar. Entonces pensé ‘les voy a hacer algo que les duela para toda la vida, me voy a sentar a leer. A nadie se le ocurre y nadie se atreve’. Le pedí su cuento a un aficionado. Me fijé que el árbitro no me estuviera viendo. Me siento y me toman la foto. Me levanté y les dije ‘están servidos, señores’”, afirmó en su testimonio.

Jaime “Tubo” Gómez protagonizó una curiosa escena en un clásico tapatío (Foto: Twitter/ @Chivas)

En 1951, ya con el futbol mexicano implantado en el ámbito profesional, el equipo de Atlas, dirigido por Eduardo Valdatti se consolidó como el primer equipo campeón de ambos. Lo que aderezó la rivalidad entre los cuadros no fue ese logro, sino que se impusieron por la mínima diferencia a las Chivas. De hecho, el encuentro estuvo rodeado por la polémica.

Al minuto 60 del encuentro, el árbitro conocido como “Cuate” Salceda marcó un penal a favor del más joven, luego de que el “Raffles” Orozco impactara el balón con el hombro al interior del área. Edwin Cubero se encargó de vencer al Tubo desde los 11 pasos y concretó el único gol del partido. Esa ocasión, la impresión fue tal que el exdirectivo del rebaño, Ángel Bolumar, murió por un infarto fulminante en las gradas del Estadio “Martínez Sandoval”.

Desde entonces, el mítico portero que presenció el campeonato lanzó una maldición a los atlistas. Erick Gómez afirmó que gracias al penal inventado, mientras él viviera, los rojinegros no alzarían la copa de nueva cuenta. De hecho, aunque el arquero murió en 2008, el rival no ha podido hacerse del segundo título en su historia.

Para el próximo encuentro los equipos llegan en condiciones similares. Con 19 unidades y dos partidos ganados al hilo, las Chivas buscan asegurarse en el repechaje. Por otro lado, el Atlas se ubica en el lugar número siete y, con ventaja de tres puntos sobre el Club Guadalajara buscará reponerse del último empate y frustrar las intenciones de su rival para aspirar por el título en el Guard1anes 2021.

