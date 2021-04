Clásico Joven: América y Cruz Azul presentan bajas sensibles de cara al crucial encuentro, de quién se trata

Sebastián Córdova no jugará el Clásico Joven (Foto: Cuartoscuro)

En el duelo más atractivo de la jornada 15, las Águilas del América se enfrentarán a la Máquina celeste de la Cruz Azul donde también se definirá al líder general del torneo, toda vez que los cuadros ocupan las primeras dos posiciones con ventaja sobre el resto del grupo. No obstante, los de Coapa confirmaron que tres de sus jugadores fundamentales no podrán estar en el encuentro.

Luego de haber enfrentado al Olimpia de Honduras, donde cuatro jugadores tuvieron que asistir a revisión médica después del partido, Santiago Solari no pudo recuperar a Sebastián Córdova. De acuerdo con Gibrán Araige, reportero del medio TUDN, a pesar de haber sido procurado en los entrenamientos de la semana, no logró recuperarse y la directiva optó por no arriesgarlo.

Luego de estar ausente en el partido contra Necaxa de la jornada 13, por la lesión que sufrió en el Torneo Preolímpico, Córdova volvió a la alineación titular contra Tigres. Con su recuperación confirmada, también apareció en la vuelta de octavos de final contra Olimpia, donde fue sustituido al minuto 46 por molestias tras los golpes sufridos durante el primer tiempo.

El jugador de América Nicolás Benedetti tampoco estará presente en la jornada 15 (Foto: José Méndez/EFE)

El juvenil mexicano fue uno de los principales actores en la guerra de declaraciones de la semana previa. Su papel en el partido generó expectativa luego de afirmar que el buen nivel de Cruz Azul siempre es cuestionado cuando se enfrentan al América. Incluso adelantó que “A ver si es cierto que vienen en buen nivel”.

Nicolás Benedetti es la segunda ausencia confirmada de cara al duelo. En una disputa por el balón durante el segundo tiempo del partido de media semana, el mediocampista colombiano fue impactado en la parte posterior de la cabeza por su contrincante. Luego de la caída, perdió el conocimiento por algunos segundos, aunque logró recuperarse y continuar en el encuentro.

Al término, tuvo que ser evaluado por un neurólogo con la finalidad de descartar cualquier tipo de daño. Luego de pasar la noche en el hospital, fue dado de alta sin presentar ninguna repercusión de gravedad luego de la conmoción. Sin embargo, su participación en el Clásico Joven estuvo a expensas de su evolución a lo largo de la semana. Por esa razón, Solari decidió no comprometer su recuperación.

La última aparición de Henry Martin fue en el Clásico Nacional contra Chivas (Foto: Twitter/ @ClubAmerica)

El tercer descartado para el encuentro es el delantero Henry Martin. El yucateco arrastra una molestia muscular desde su última aparición en el Clásico Nacional contra Guadalajara. Aunque en la semana pudo entrenar al mismo ritmo que el resto del grupo, en las últimas horas se determinó que no cuenta se encuentra en el mejor nivel de su recuperación y tendrá que esperar una jornada más.

Al jugarse la recta final del torneo, Santiago Solari optó por asegurar la presencia de su plantel entero en la liguilla del Guard1anes 2021, así como en las eliminatorias del torneo de Concachampions.

Por su parte, el Cruz Azul tampoco podrá contar con uno de sus principales referentes en la defensa. Por acumulación de tarjetas amarillas, Pablo Aguilar no podrá jugar el crucial encuentro. Sin embargo, ante el favorable resultado obtenido a media semana contra Arcahaie, Juan Reynoso cuenta con opciones para sustituir esa baja.

Pablo Aguilar será la sensible baja del Cruz Azul (Foto: Cuartoscuro)

Ante el panorama, la posible alineación de América contaría con Guillermo Ochoca en la portería. En la defensa pueden aparecer Luis Fuentes, Jorge Sánchez, Bruno Valdez y Emmanuel Aguilera. Como mediocampistas pueden aparecer Pedro Aquino, Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo. En tanto, el ataque puede ser encabezado por Roger Martínez, Mauro Lainez y Leo Suárez.

Por otro lado, con Cruz Azul aparecerá José de Jesús Corona en el arco. Juan Escobar, Julio Domínguez, Adrián Aldrete e Ignacio River. En medio Rafael Baca, Luis Romo, Guillermo Fernández y Roberto Alvarado. Finalmente al ataque iría Orbelín Pineda junto a Jonathan Rodríguez.

