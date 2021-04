La ambiciosa promesa de Canelo para su próxima pelea con Billy Joe Saunders

El mexicano Saul "Canelo" Alvarez se dijo emocionado por su próximo encuentro (Foto: Instagram/Canelo)

El cinco de mayo es una fecha conmemorativa para las los mexicanos. Como parte de las celebraciones, Saúl “Canelo” Álvarez tendrá un enfrentamiento con Billy Joe Saunders, el día ocho de mayo en el AT&T Stadium, casa de los Cowboys de Dallas. El pugilista se dijo comprometido con obtener un buen resultado.

Canelo declaró para TUDN que es responsable de brindar buenas peleas a todos sus seguidores y sumar más encuentros para así complacerlos: “Para mi es un orgullo y una gran responsabilidad representar a los mexicanos en esta fecha tan importante y así lo asumo en el gimnasio, entrenando bien y entregando buenas peleas”, destacó.

Además, agregó que disfruta ver la satisfacción de la gente luego de sus encuentros: “Me gusta estar activo, entrenando, peleando. Es mi vida y yo encantado de pelear muchas veces, la gente disfruta mucho el espectáculo; gente que va creciendo y que no ve mucho el boxeo, eso les gusta mucho y se van metiendo porque el box es un deporte grandísimo”, subrayó.

Álvarez se mantiene como un fenómeno de la taquilla, algo que quedó confirmado con la venta de más de 20 mil entradas para el encuentro que sostendrá ante Billy Joe Saunders , apenas unas horas después de que iniciara la preventa.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán y el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez (Foto:Jorge Núñez/EFE/Archivo)

Eddie Hearn adelantó hace un par de semanas que existe la posibilidad de que el enfrentamiento se dé ante un AT&T Stadium lleno gracias a que la vacunación contra el COVID-19 ha ido avanzando de manera favorable en Estados Unidos.

Ante eso, el pugilista declaró que está muy satisfecho con la respuesta positiva de la gente, reflejado en la preventa de boletos. “Rompimos récord en preventa, más de 40 mil boletos y me siento muy contento de ser el primer evento masivo porque en algún momento se tiene que reactivar todo y que mejor que sea con el boxeo”, resaltó Saúl.

La preventa general empezó hace unas semanas con precios que rondaban de los 40 a los 350 dólares. Se espera una asistencia de cerca de 80 mil aficionados al boxeo en la casa de los Cowboys. Álvarez expondrá sus títulos de peso supermediano de la AMB y del CMB, a los cuales tratará de sumar el cetro de la OMB que tiene Saunders, esto en el camino a ser el único campeón de las 168 libras.

Por su parte, Hearn aseguró que harán los esfuerzos necesarios para llevar un espectáculo inolvidable a los aficionados. “Los números de preventa fueron fantásticos, y estoy seguro que el fin de semana del cinco de Mayo tendremos casa llena para ver esta grandiosa pelea de unificación. Es grandioso tener la posibilidad de montar una pelea de tal significado internacional y abarrotar este maravilloso estadio con fans. Vamos a hacerles una noche que aquellos que tengan la posibilidad de estar ahí, no van a olvidar”, sentenció.

Canelo se encuentra preparado para enfrentarse a Saunders el próximo 8 de mayo (Foto: Instagram/Canelo)

No obstante, la expectativa previo al encuentro del mexicano frente a Saunders, es tan grande, que las jugosas apuestas no se han hecho esperar. Chris Eubank Jr auguró un cómodo triunfo para el Canelo: “Lastimarán a Saunders. Voy a apostar 10.000 libras a que Canelo lo noqueará, que es lo que creo que va a pasar”, señaló el pugilista británico en una entrevista con talkSPORT, quien ya ha enfrentado a Billy.

Asimismo, aseguró que no ve una mejora considerable en el excampeón mundial de los pesos medianos de la OMB: “Hay distintos niveles. No creo que Saunders haya mejorado desde que me enfrentó a mí. Sigue siendo el mismo, a diferencia mía”, agregó.

“Saunders no tiene lo que se necesita para vencer al Canelo. Yo sí lo tengo y conozco la forma. Estoy seguro de que tendré una oportunidad en los próximos años”, afirmó.

