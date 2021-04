Víctor Vázquez habló sobre los malos momentos que experimentó con Cruz Azul en su paso por la Liga MX

Víctor Vázquez disputando encuentro con su anterior escuadra, Toronto FC (Foto: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports )

En entrevista para TUDN, el centrocampista español afirmó que vivió duros momentos en su paso con la máquina del Cruz Azul y que la misma institución impidió que mostrara su calidad dentro de la cancha. “La gente lo entendió un poco mal, pero me quedo con ese sabor amargo de tanto como yo no pude demostrar ese jugador que soy y el club tampoco me acabó ayudando en lo que me podía haber ayudado”, expresó.

Asimismo, confesó que uno de los problemas que le afectaban e impedía que diera su máximo rendimiento en el campo, era la altura de la Ciudad de México y nunca logró adaptarse por completo. Además, aseveró que el club no hizo lo necesario para brindarle apoyo en ese proceso de adaptación y fue un año complicado para el jugador.

Por otro lado, hace una semanas, en entrevista con el Periódico de Barcelona, el exjugador del Eupen dijo que los médicos de La Máquina no lo atendieron bien y que sufrió una infección: “No fue determinante, pero sí que fue un momento en el que no me sentí cómodo por cómo me llegaron a tratar médicamente. Lo tengo que decir, aunque me sabe mal, pero fue culpa de ellos. Hubo una mala inyección que me pusieron en la rodilla y supongo que se infectó por ese producto”, mencionó.

Cruz Azul disputando la Copa Libertadores en 2016 (Foto: Reuters)

El mediocampista español se espantó al ver su rodilla inflamada y solicitó regresar a su país para recibir una mejor atención médica. “A mí nunca se me había inflamado la rodilla. Nos asustamos mucho porque era mi rodilla operada. Entonces decidí hablar con el doctor y el presidente, para que me dejaran volver a Barcelona para que el doctor Cugat interviniera. Y bueno, sí que ese episodio ayudó a tomar la decisión de dejar México”, aseguró.

Víctor Vázquez jugó con la escuadra celeste de 2016 a 2017, posteriormente se fue al Toronto FC y en el último año estuvo en las filas del Al-Arabi, del Umm-Salal y del Eupen.

Pese a los momentos no tan agradables y acusaciones que realizó en contra del club, Vázquez confesó que le tiene un cariño especial a la máquina cementera, por ser un importante impulso para que pudiera llegar a la MLS: “Le tengo mucho cariño al Cruz Azul porque me dio la gran oportunidad de jugar en el futbol mexicano, la temporada que estuve allá no se me dio como a mí me hubiera gustado, era una situación poco difícil a nivel del club y a nivel del equipo, y no estuvimos a la altura de lo que esperaban de nosotros, pero fue una experiencia muy bonita de estar en México, pero a nivel profesional no fue lo que esperaba ni lo que esperaba el club”, destacó.

Canada's Toronto FC vs Chivas. Victor Vazquez disputando el balón con Isaac Brizuela (Foto: ULISES RUIZ/AFP PHOTO )

Víctor volverá a la MLS de la mano de Greg Vanney, quien fue su entrenador durante su estancia en el Toronto FC, escuadra donde ha cosechado sus mayores éxitos en el fútbol. En sus dos temporadas en Canadá, el mediocampista logró 18 goles, 26 asistencias, además levantó una Supporter’s Sheld y una MLS Cup, el título más importante en el campeonato norteamericano, además de dos campeonatos canadienses.

Vázquez, de 34 años se encontraba libre tras su paso por el KAS Eupen belga y emprenderá una nueva aventura en Estados Unidos con L.A. Galaxy, donde militan otros jugadores mexicanos como Javier Hernández y Efraín Álvarez. El objetivo es que empiece a competir a mediados de este año. No obstante, se encuentra a la espera de recibir los documentos requeridos para ingresar al país vecino y ha firmado (mediante el Proceso de Asignación de MLS) su contrato por un año.

