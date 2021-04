Cuál es el panorama que vive Guadalajara al cierre del Torneo Guardianes 2021

En los últimos 5 partidos los Tapatíos solo suman 1 victoria contra Pumas (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Como parte de la jornada 13 del Torneo Guardianes 2021 el Club Guadalajara enfrentó a Santos Laguna; debido a un error defensivo de Hiram Mier, las Chivas se vieron perjudicados el marcador en su contra ya que los sentenció a un empate que los perjudica en su meta rumbo al repechaje de liguilla.

Lo que sorprendió a los aficionados y comentaristas deportivos fue la planilla titular con la que salió Víctor Manuel Vucetich a la cancha del estadio Akron. Como ofensivo principal salió con Ángel Zaldívar en lugar de José Juan Macías, cosa que incomodó a los seguidores del equipo ya que JJ realizó una buena demostración en el Preolímpico de Concacaf.

Otra de las figuras que volvió a aparecer en el juego fue el arquero Antonio Rodríguez en lugar del titular Raúl Gudiño. Una modificación más fue el regreso de Hiram Mier quien estuvo ausente varias semanas debido a una lesión muscular.

Momento exacto en el que Hiram resbala y regaló un gol a su rival (video: TUDN/Izzi)

Por medio de Twitter, los aficionados del equipo Rojiblanco cuestionaron las decisiones del técnico Vucetich ya que parecía que entre sus intensiones no estaba ganar el juego contra Santos. Algunas de las críticas de su alineación fue de que los errores de Hiram han costado goles en contra, situación que volvió a repetirse en el partido de la fecha 13.

Si los del Rebaño desean colarse a la repesca rumbo a la liguilla tendrían que ganar el resto de los encuentros para aspirar a subir a la zona de reclasificación y esperar que los equipos delante de ellos no le arrebaten la posibilidad de continuar disputando en el torneo Clausura 2021.

Algunas de las estadísticas del Guadalajara son las siguientes: en los últimos 5 partidos los Tapatíos solo suman 1 victoria contra Pumas, 1 derrota a causa del América y 3 empates que corresponden a sus juegos contra Santos (J13), Mazatlán (J10) y Querétaro (J9).

América superó 3-0 a Chivas en el Clásico Nacional (Foto: Twitter@Chivas)

Con estos resultados, se coloca en la posición número 14 con 13 puntos, hasta el momento se encuentran fuera de la zona de repechaje para liguilla por debajo de los Pumas de la UNAM. Para la siguiente jornada enfrentarían a Cruz Azul en el estadio Azteca.

Su última actuación contra un equipo capitalino en el Clásico Nacional dejó un mal sabor de boca ya que perdió con un marcador de 3 goles a cero. Los directivos deportivos de la institución ofrecieron una conferencia de prensa para “dar la cara” por el vergonzoso momento que vivieron y la pésima actuación de los jugadores en aquel certamen.

En aquella plática, Ricardo Pelaez amenazó a jugadores y cuerpo técnico ya que si no se comprometían con la institución los dejaría fuera del proyecto. “Aquí, futbolista que no se rompa el alma no va a continuar en Chivas, el que no se entregue en cuerpo y alma no va a estar en Chivas”, sentenció el director deportivo del club.

Ricardo Pelaez amenazó a jugadores y cuerpo técnico ya que si no se comprometían con la institución los dejaría fuera del proyecto (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Al término de su presentación Con los de la Lagunera, surgieron diversos comentarios en redes sociales donde pidieron la salida de Vucetich del equipo, incluso algunos periodistas deportivos aceptaron que Víctor Manuel ya tenía que salir de la directiva, así lo comentó Francisco Villa, comentarista de TUDN.

“Gracias por comentarios y mentadas. Hubo espectáculo en el Akron. Vuce, suelta a tus Chivas. Qué más da”, escribió en su perfil de Twitter.

Otro comentarista que criticó la fórmula de trabajo de los Rojiblancos fue David Faitelson, comentarista de ESPN quién lanzó una fuerte interrogante a lo que vive el club.

“Sigo sin entender la ‘doble personalidad’ de Chivas. Esta claro que sabe y puede jugar mejor. La liguilla se ve lejos, muy lejos...”, sentenció Faitelson.

