Muy lejos de su mejor versión, así recordó el FC Barcelona el paso de Giovani dos Santos por el club

Giovani dos Santos fue una de las sensaciones juveniles más destacadas en la primera década del tercer milenio. Con grandes expectativas sobre sus hombros y una habilidad con el balón entendida gracias a sus raíces brasileñas, los visores del FC Barcelona centraron su atención en él y lo incluyeron en las filas de uno de los clubes más grandes del mundo. A doce años de su salida, el club catalán recordó uno de los goles más memorables del mexicano con la camiseta blaugrana.

Por medio de su cuenta de Twitter, y bajo la leyenda “Gol del día”, el Barça mencionó al actual delantero del Club América en un video. El 17 de mayo de 2008, Gio vestía el uniforme alternativo bañado en tonos fosforescentes. Tomó el balón desde la media cancha y, con un recorte hacia el centro, logró quitarse la marca del primero y una barrida de un mediocampista del Real Murcia.

Después del sprint, tocó el balón para Samuel Eto’o, quien de forma elegante regresó la pared con un taco en dirección a la trayectoria de Gio. Ante la marca de dos defensores, hizo un recorte más hacia el lado izquierdo, donde Lionel Messi ya se perfilaba para continuar la jugada. De hecho, aunque el argentino intentó conducir el balón, el mexicano siguió con el control y, cuando no pudo más, sacó un sutil disparo de zurda que techó al portero rival.

Giovani dos Santos se comenzó su carrera profesional con el FC Barcelona (Foto: Twitter@guerrerosaztmx)

En ese momento, el hermano mayor de los dos Santos se rodeó de grandes estrellas. De hecho, durante los festejos, Thierry Henry, Xavi y Carles Puyol se acercaron a felicitar al joven por su recordado hat-trick del encuentro. Además de contar con el apoyo de figuras de dicho talante, el flamante campeón mundial de Perú 2005 también cargaba con las esperanzas de un país que soñaba con verlo levantar la copa en la máxima categoría.

Con 18 años, Gio ya conocía el nivel europeo. Sin embargo, por una decisión de la directiva, para la temporada siguiente probó suerte en una de las ligas más competitivas del mundo y se integró al Tottenham Hotspur de Inglaterra. En ese momento, la transacción se formalizó por el precio de EUR 6 millones, pero la inconsistencia en su nivel, así como los escándalos comenzaron a trazar un declive en su carrera profesional.

En su primera temporada en la Premier League, el mexicano comenzó a forjar una trayectoria de escándalos. El 12 de diciembre de 2008, el periódico The Mirror difundió una fotografía donde se le observa imposibilitado para mantenerse de pie al término de una fiesta navideña en un bar de Londres. La nota fue titulada como “La estrella del Tottenham ahogada en alcohol en una fiesta de Navidad”

A pesar de sus intermitentes actuaciones, ha estado presente en diversas convocatorias con la Selección Mexicana (Foto: Reuters)

De igual forma, al interior del texto, el diario con tendencia sensacionalista afirmó que “Seguramente estará de acuerdo con nosotros en que este es el mejor desempeño que alguien ha visto de Dos Santos en esta temporada”. Un año después fue cedido al Ipswich Town F.C. de la división de plata en el mismo país. Finalmente, en 2010 en la misma modalidad llegó al Galatasaray S.K. de Turquía.

En 2011, le llegó su oportunidad para volver a la Liga española. El Racing de Santander lo obtuvo por medio de un préstamo, pero al siguiente año se integró de forma definitiva al R.C.D Mallorca. Con mayor madurez y consistencia atrajo la atención del Villarreal, donde aumentó su valor y se despidió de los circuitos europeos. En 2015, luego de ganar la Copa Oro, Gio se integró al L.A. Galaxy como uno de los futbolistas mejor pagados de la MLS.

Las lesiones no lo han dejado consolidarse como referente en el Club América(Foto: Miguel Sierra/EFE)

En 2019, el club estadounidense decidió rescindir su contrato, pues no entró más en los planes de Guillermo Barros Schelotto. No obstante, le llegó otra oportunidad con el Club América, que oficializó su llegada en julio de 2019. Aunque porta la camiseta número 10, las lesiones no lo han dejado consolidarse como el referente que la afición esperaba.

De esa forma, a unos meses de finalizar su contrato y con la latente posibilidad de no renovarlo, Giovani abandonará la LIga MX sin pena ni gloria. A pesar de ello, el Club Atlético Osasuna, cuadro que disputa las posiciones en la mitad de la tabla, estaría dispuesto a darle una tercera oportunidad en España a sus 32 años.

