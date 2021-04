El extraordinario gol de Alison González con Atlas que hizo recordar a Diego Armando Maradona en Liga MX femenil

Golazo de Alison González (Video: Twitter@AtlasFCFemenil)

En el partido inaugural de la jornada 14 de Liga MX femenil, las rojinegras del Atlas visitaron al Atlético San Luis. Además de haber concretado una victoria a domicilio, la estrella del equipo, Alison González, protagonizó una extraordinaria jugada individual. Su habilidad con el balón le permitió anotar un gol después de conducirlo desde el medio campo e hizo recordar el histórico capítulo de Maradona contra Inglaterra en el mundial de México 1986.

En el primer tiempo, las dos escuadras se encontraban empatadas a un gol. La número 30, al tener posesión del esférico, comenzó una rápida conducción con dirección a la portería de las locales. Apenas cruzó los tres cuartos del campo y se encontró frente a dos defensoras que buscaban frenarla, al mismo tiempo que era perseguida por otro par de mediocampistas.

En un momento, bajó la velocidad. Cuando tres de las cuatro se acercaron a extender el pie, González logró hacerse un espacio e ingresar al área. Debido a su velocidad, antes de llegar al manchón penal, ya se encontraba casi en soledad. Luego de sentir la presión de una de las contrincantes, y aprovechando la mala salida de la guardameta, se barrió para empujar el balón con la pierna derecha. Finalmente, atravesó la línea de gol en el ángulo inferior derecho de la portería y registró la tercera anotación del partido.

Primer gol de Alison González vs Atlético San Luis (Video: Twitter@LigaBBVAFemenil)

Con ese vistoso tanto, Alison Hecnary González concretó la remontada de su equipo, que comenzó perdiendo apenas al minuto cuatro. Sin embargo, la primera anotación a su favor también fue digna de elogios. Al minuto 15, la arquera Nicol Buenfil envió un balón dividido que fue peinado por una mediocampista de Atlas. Sin acomodarse, la delantera corrió para aventajar a sus marcadoras y, con el empeine, colocó el balón sobre la posición de Stefani Jiménez e igualó las acciones.

Al ser la autora de los dos goles para las jaliscienses, también aumentó su récord individual. Con enormes actuaciones, la jugadora ha logrado anotar en 14 ocasiones, lo cual equivale al promedio de un gol por partido. De igual forma, se ubicó como la segunda mejor anotadora debajo de Alicia Cervantes, quien registra 15.

Hasta el día de hoy, ha disputado 98 partidos con diferentes equipos de la Liga MX femenil. Como jugadora del Atlas, en el certamen vigente, ha conseguido cinco dobletes y, en total, ha logrado marcar en 48 ocasiones. Por si fuera poco, gracias a sus dianas, su equipo aseguró el pase a la siguiente fase del torneo, es decir la liguilla del Guard1anes 2021.

Alison González se ha consolidado como la estrella de las rojinegras del Atlas (Foto: Instagram@alisonglez.7)

Su debut profesional lo vivió con los colores de las Tigresas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Ahí permaneció durante dos torneos cortos. No obstante, dentro de un plantel plagado de destacadas jugadoras, no se consolidó en el cuadro titular. Posteriormente, para el Clausura 2019, Atlas formalizó su incorporación y, de inmediato, comenzó a lucir.

Su máximo récord lo obtuvo en el torneo pasado, cuando logró anotar 17 goles en la misma cantidad de encuentros. Gracias a su esfuerzo y constancia, el pasado 23 de marzo fue acreedora del premio NxGn 2021, el cual la reconoció como la tercera mejor futbolista menor de 19 años a nivel mundial, por debajo de Hanna Bennison y Nikita Trump. Sobre ello, la originaria de Tepic Nayarit declaró que:

“Este año ha sido de logros personales muy importantes, estoy muy feliz. Realmente no tengo palabras para expresarles el agradecimiento a todas mis compañeras, al cuerpo técnico que, al final, no estaría logrando todo esto si no las tuviera ahí. Necesito de todas mis compañeras para meter un gol y sólo agradecerles todo el apoyo. Que siempre voy a estar para ellas”.

