Más de 40 golpes y un desenlace fantástico: el impactante punto en el ATP de Rotterdam que es furor en las redes sociales

El espectacular punto de Alex de Miñaur en Rotterdam

Si el ATP 500 de Rotterdam fuera un torneo con público, probablemente cada una de las personas del estadio se hubiera puesto de pie ante semejante punto. Fue un espectacular y extenso intercambio de golpes que tuvo una culminación exquisita el que protagonizaron los australianos Alex de Miñaur y John Millman en el certamen holandés.

Ocurrió durante el segundo set, con Alex de Miñaur arriba en el marcador por 4-3 y recibiendo 15-30. El jugador 23° en la clasificación mundial devolvió todo lo que Millman le tiró y firmó uno de los mejores puntos del torneo y posiblemente del año.

“Simplemente no es humano”, escribieron en la publicación de las redes sociales de Tennis TV, claramente en alusión a la cantidad de tiros que el joven aussie de 22 años logró soportar y por la finalización con un tiro sensacional que le dio impulso para lograr la victoria.

Alex de Miñaur venció a John Millman en Rotterdam con un punto brutal (Foto: EFE)

Tal fue la impotencia de John Millman al terminar el punto, que el actual 39° del ránking ATP arrojó su raqueta con mucha frustración. Fueron 44 golpes en total en los que dominó el juego pero se quedó con las manos vacías, al igual que al término del encuentro, ya que Alex de Miñaur se impuso con un contundente 6-1 y 6-4 en este duelo de primera ronda.

No hay dudas que este muy buen rendimiento le dio impulso a De Miñaur para un compromiso de segunda ronda para nada sencillo: su rival es el japonés Kei Nishikori, subcampeón del US Open en 2014 y ex número 4 del mundo, quien avanzó tras imponerse al canadiense Félix Auger-Aliassime por 7-6 y 6-1.

Alex de Miñaur es una de las jóvenes promesas del tenis australiano (Foto: AFP)

Otra de las grandes noticias en este certamen holandés fue que se prolongó el mal comienzo de temporada del suizo Stan Wawrinka, octavo cabeza de serie, quien perdió por 6-4 y 7-5 ante el ruso Karen Khachanov. El jugador helvético de 35 años, ganador de tres torneos de Grand Slam y ex número 3 del mundo, ya venía de quedar eliminado en la segunda ronda del Australian Open y ahora sufrió otra eliminación prematura.

SEGUIR LEYENDO: