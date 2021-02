“Mucha gente que no quería que representemos a México”: así se disculpó Nahuel Guzmán por sus declaraciones en el Mundial de Clubes

Nahuel Guzmán, portero de los Tigres de la UNAL, pidió disculpas por sus polémicas declaraciones previas al inicio del Mundial de Clubes (Foto: Ibraheem Al Omari/ Reuters)

Nahuel Guzmán, portero de los Tigres de la UNAL, pidió disculpas por sus polémicas declaraciones previas al inicio del Mundial de Clubes. Aseguró que representaron a Tigres, a la Liga MX y a la Concacaf.

“Si alguien se sintió ofendido o irritado con algunas declaraciones, pedirle perdón, pero siento que sí, nosotros representamos a Tigres, a la Liga MX y a Concacaf, además de la gente que está detrás de nosotros, familias, trabajadores”, expresó en conferencia de prensa.

Y es que antes del inicio del Mundialito, tanto el arquero como Guido Rodríguez, señalaron que no representaban a México, aunque días después cambiaron su opinión. Por ello, los argentinos fueron duramente criticados, razón por la que este lunes pidió perdón por su acción.

El Patón agradeció a las personas que apoyaron al equipo felino en la competencia internacional, sean hinchas o no de la institución (Foto: Ibraheem Al Omari/ Reuters)

“Probablemente ha habido actitudes mías que le han dado pie a mucha gente para hablar y criticar. En cuanto a mi declaración deja en visto y le saca la careta a mucha gente que no quería que nosotros representemos su fútbol o su país. Yo he salido a asumir mis errores, pero no veo que cada jugador que reciba una roja por una entrada fuerte, salga a pedir disculpas. Mis errores han generado cierta imagen contra mí”, mencionó.

Por ello, el Patón agradeció a las personas que apoyaron al equipo felino en la competencia internacional, sean hinchas o no de la institución. Señaló que esa gente quería que les fuera bien en el torneo.

“Dentro de la hermosa experiencia que fue el Mundial, me quedo con un aprendizaje muy grande, y es que más allá de que representamos a Tigres en el Mundial de Clubes y en parte de la Liga MX y la Concacaf, también representamos a un montón de gente que está detrás nuestro que están en el día a día, a las familias”, externó.

Guzmán reconoció que siguen molestos por la mano de Robert Lewandowski que influyó para el gol de la victoria del Bayern de Múnich (Foto: Ibraheem Al Omari/ Reuters)

Sobre su participación en el Mundial de Clubes, donde quedaron en el segundo lugar, aseveró que tuvieron una gran actuación. Sin embargo, reconoció que siguen molestos por la mano de Robert Lewandowski que influyó para el gol de la victoria del Bayern de Múnich.

“Creo que hicimos un buen papel, queda un poco la bronca de cómo se resuelve el partido, por una jugada que el VAR revisa 2 minutos y no marca mano, pero bueno, ya está. Nos pudieron haber hecho 5 y no lo hicieron, apenas nos ganaron por 1”, explicó.

A pesar de ello, anotó que se enfrentaron “a uno de los mejores equipos de la historia del fútbol mundial”. “Es cierto, no pateamos al arco, o bueno, tres veces les llegamos, pero le igualamos la posesión al mejor equipo del mundo”, completó.

El guardameta reconoció las virtudes de Cruz Azul y adelantó que será un juego intenso de los dos bandos (Foto: Henry Romero/ Reuters)

Y es que esta final fue un hecho histórico en la Liga MX, pues nunca había llegado un equipo de la Concacaf a esa instancia. No obstante, Guzmán no quiso entrar en la polémica de si Tigres ya es un equipo grande por conseguir la proeza en el Mundialito.

“No (les obsesiona ser grandes). No entramos en esa discusión, solo jugamos a la pelota, nos alineamos a lo que quiere el club y nuestro entrenador, lo demás no nos corresponde. Tratamos de representar al club de la mejor forma y el tiempo lo dirá”, indicó.

Por último, el guardameta habló del partido contra Cruz Azul este miércoles. Reconoció las virtudes de La Máquina y adelantó que será un juego intenso de los dos bandos, por lo que aclaró que deben de mantener la pelota en su dominio.

“El duelo con Cruz Azul generalmente es intenso, dinámico, jugadores hay de muy buen nivel de los dos lados. Siento que nosotros tenemos que hacernos más fuertes con la pelota en nuestros pies. Intensidad en los mano a mano y muy precisos adelante. Veo un lindo partido”, finalizó.

