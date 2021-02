Diego Cocca está preocupado por el funcionamiento de Atlas, peor equipo del torneo Guard1anes 2021

El entrenador Diego Cocca admitió que no está tranquilo con el accionar de los Zorros (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

Después de cuatro jornadas, Atlas por fin sumó su primer punto del torneo al empatar contra los Pumas de la UNAM. Sin embargo, su funcionamiento sigue dando de qué hablar, pues hasta el momento no han conseguido anotar un gol.

Por ello, el entrenador Diego Cocca admitió que no está tranquilo con el accionar de los Zorros. Apuntó que no es que a sus pupilos les falte actitud para ir a buscar los partidos, sino que la parte ofensiva tiene un problema grave.

“Estoy tranquilo cuando mi equipo funciona, hoy mi equipo no funciona, tiene actitud y maneja la pelota, pero funcionar para mi es que no te metan gol, hacer gol tú y ganas. Hoy la parte de hacer goles no está funcionando que es lo más importante o la mitad”, indicó en conferencia de prensa.

El estratega argentino reiteró que está preocupado por la sequía goleadora de su plantel. No obstante, aplaudió el compromiso de sus futbolistas para encarar los compromisos, a pesar de la mala racha en el campeonato.

“Hoy la mitad de lo que me daría tranquilidad está funcionando. Lo que sí me da energía es el compromiso de mis jugadores en la cancha, estoy seguro que con esa actitud vamos a encontrar lo que nos falta para tener un equipo muy completo”, mencionó.

Y es que, además de la falta de anotaciones, los rojinegros no han conseguido una victoria y están en el último lugar de la tabla general. Aun así, Cocca destacó el compromiso de los futbolistas en la semana para resolver el problema.

“No estoy tranquilo, si estoy tranquilo me debo dedicar a otra cosa. Estoy convencido que los jugadores dieron el máximo, que entendieron el mensaje en la semana, que trataron de hacer lo que planeamos y nos falta el gol. Tenemos todo lo demás, pero es muy importante el gol”, agregó.

Por último, el timonel sudamericano recordó que la institución tapatía no vive los mejores momentos. Por ello, insistió en la fortaleza de sus jugadores para poder sacar a flote el proyecto que encabeza desde el torneo pasado.

“Lo primero que hay que analizar es que estamos en una situación muy complicada, la manera de revertir esto es poniendo la cara y eso fue lo que hicieron los jugadores. Los goles son lo último que nos falta, pero con estas ganas y con esta búsqueda sin bajar los brazos, vamos a tener muchas chances, aunque nos sigue faltando esa última situación”, finalizó.

Ahora el club jalisciense tendrá un poco menos de una semana para mejorar esos detalles. Esto porque se medirá en la próxima jornada contra uno de los mejores equipos del inicio de la campaña: Santos Laguna.

Los Guerreros, luego de su trompicada temporada anterior, sorprendieron con su buen arranque de torneo al vencer a Cruz Azul y Tigres, así como un empate con Mazatlán. Asimismo, son uno de los equipos que han mantenido el invicto en su portería, a lado de Monterrey que solo ha disputado dos encuentros.

El partido entre rojinegros y laguneros será el próximo sábado 6 de febrero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). La cancha será la del Estadio Jalisco y la transmisión televisiva estará a cargo de la cadena IZZI.

