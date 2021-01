La demoledora estadística que le juega en contra a los Xolos de Pablo Guede en la Liga MX

Uno de los grandes problemas para los Xolos de Tijuana del argentino Pablo Guede es la falta de gol en sus partidos (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

Uno de los grandes problemas para los Xolos de Tijuana del argentino Pablo Guede es la falta de gol en sus partidos. Desde el torneo pasado, los fronterizos solo han anotado en 12 ocasiones en la Liga MX desde julio pasado.

Miguel Sansores, nuevo delantero de la institución, indicó que la razón de la pólvora mojada sería por la falta de confianza en sus jugadores. Sin embargo, aseguró que el mal sabor de boca terminará cuando vuelvan los gritos de gol al equipo.

“Yo creo que vienen arrastrando varios partidos donde no se les dieron los resultados, pero creo que pasa por la confianza de cada uno de nosotros. Cuando caiga el primer gol van a venir los demás”, mencionó el mexicano en conferencia de prensa.

Miguel Sansores, nuevo delantero de la institución, indicó que la razón de la pólvora mojada sería por la falta de confianza (Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

El experimentado ariete indicó que desconoce la razón de la falta de anotaciones, que situación que ha empeorado en este certamen al no poder marcar en las dos primeras fechas. No obstante, indicó que llegó para cambiar esos números en la intuición.

“Tijuana ha hecho muy buenas contrataciones. No sé qué es lo que ha pasado antes, pero nosotros queremos cambiar en este torneo para poner en los mejores planos a Tijuana y representarlo como se debe”, aseguró.

Estamos a un paso de lograr anotar gol para retomar la confianza y jugar muy bien

El yucateco reconoció que el planteamiento del ex de San Lorenzo es complicado de entender para los jugadores. A pesar de ello, recordó cuando coincidieron en Monarca Morelia, equipo que sorprendió al llegar a la Liguilla con poco presupuesto.

“Yo lo tuve en Morelia y jugábamos bastante bien. Lo que dice Jona (Orozco) es cierto, lo que le gusta a Pablo es que el jugador es muy inteligente porque te da muchas cosas para hacer en el campo. En el partido te lo resuelve y hay que practicarlo, a lo mejor es lo que no falta para poder ejecutarlo”, explicó.

Aunque admitió que necesitan más trabajo en el entrenamiento, opinó que su dos primeros compromisos fueron destacables. “De dos partidos complicados (Pumas y Juárez), el equipo lo hizo bastante bien en el mayor tiempo posible”, declaró.

Ahora, que La Jauría visitará al Puebla, anotó que saben de la importancia de sumar en casa, pero aseveró que los puntos de visita son cruciales. No hay que olvidar que Xolos no calificó el torneo pasado a la Liguilla y pelea por no estar al fondo de la tabla de cocientes.

Por último, Sansores se dijo agradecido con el timonel sudamericano y con la directiva tijuanense por la oportunidad de llegar al plantel. Aseguró que buscará ganarse un lugar en el equipo, ya que llegó a préstamo con opción a compra al club.

“Estoy muy contento con Pablo y con la directiva por darme la oportunidad. Quiero hacer un buen trabajo para quedarme, pero sé que tengo que dar lo mejor de mí y participar mucho más en el equipo. Ojalá este viernes pueda anotar”, finalizó.

El partido entre camoteros y xoloitzcuintles será el viernes 22 de enero a las 19:30 horas (tiempo del centro de México). El escenario será el Estadio Cuauhtémoc y la transmisión televisiva estará a cargo de la cadena TV Azteca.

