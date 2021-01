Oribe Peralta aseguró que retirarse en las Chivas “sería algo muy especial” para su carrera

Oribe Peralta cumplirá este martes 37 años y por su cabeza ya rondan los pensamientos del retiro del fútbol profesional (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

Oribe Peralta cumplirá este martes 37 años y por su cabeza ya rondan los pensamientos del retiro del fútbol profesional. Una de las opciones para colgar los botines serían las Chivas de Guadalajara, algo que no ve con malos ojos.

“Sí, sin duda. Es algo que día con día pasa por mi cabeza y lo externo así porque, como dije, me puedo ir en cualquier momento. El poder retirarme en este equipo sería algo muy especial”, mencionó en una entrevista con Chivas TV.

El delantero aseguró que se siente pleno tras su prolija carrera dentro de las canchas. Señaló que está en buena forma para seguir compitiendo, pero apuntó que no tendría problema en decir adiós al balón si fuera necesario.

El delantero aseguró que retirarse en las Chivas “sería algo muy especial” para su carrera (Foto: Víctor Cruz/ AFP)

“No lo puedo definir de otra forma. Estoy pleno. Tengo a las personas que quiero con salud y puedo hacer lo que más me gusta de una muy buena forma. Si Dios dice que ya me tengo que ir, me iría contento porque cumplí todos mis retos y mis planes”, detalló.

Siempre he estado comprometido con el equipo desde donde esté. Tengo el deseo de que al equipo le vaya bien

A su vez, el medallista olímpico habló de su rol dentro del cuadro tapatío. Mencionó que es una de las piezas que ofrece su experiencia a los más jóvenes, algo necesario en la plantilla tapatía que tiene un sello juvenil entre sus filas.

“Es una satisfacción muy grande. Siento que marco las vidas de los demás. Si se quedan con un poco de lo que les digo, para mí es ganancia absoluta. Quiero inspirar a mucha gente”, indicó.

Peralta se ha convertido en un auxiliar más de Vucetich al aconsejar a los jóvenes futbolistas (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

Por último, el multicampeón del fútbol mexicano explicó que no está desesperado por la falta de minutos, pues piensa en el bien para el equipo antes de su beneficio como jugador. “No puedo decir ‘ojalá que les vaya mal para que me metan’. Mis pensamientos siempre son positivos. Doy lo mejor cuando me toca estar en la cancha”, finalizó.

Vale recordar que en el torneo pasado Peralta solo disputó 60 minutos del torneo regular y 186 más en la Liguilla. Además, por diversas ausencias, inició este viernes en el 11 titular y, aunque no anotó, Víctor Manuel Vucetich alabó su trabajo en el campo.

“Oribe es un hombre que viene trabajando no ahorita desde que llegamos, terminó el torneo muy bien, ha venido en la pretemporada haciendo un buen trabajo y por ese motivo ante la ausencia de Macías él es el responsable en ese lugar. Tiene el oficio y la experiencia para poder soportar un inicio de torneo y lo hizo bastante bien”, dijo el entrenador en conferencia.

José Juan Macías señaló hace unos días que el mundialista es su “sensei” en el Rebaño Sagrado (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

Y es que Peralta se ha convertido en un auxiliar más de Vucetich al aconsejar a los jóvenes futbolistas como el caso de la estrella Macías. El ariete señaló hace unos días que el mundialista es su “sensei” en el Rebaño Sagrado.

“Demasiado (me inspiró). Estaba aquí en mi casa en la sala viendo el partido con mi papá y vimos todos los de México (Juegos Olímpicos de Londres 2012). Ver a Oribe Peralta, que ahorita lo tengo como mi sensei en Chivas, es mi maestro, lo quiero mucho y lo estimo. Verlo meter esos dos golazos fue un momento muy especial”, declaró en una entrevista con TUDN.

Macías indicó que el experimentado delantero le aporta muchísimo a los rojiblancos, a pesar de su poca participación en el terreno de juego. “Aporta consejos dentro del campo, mantener el vestidor siempre en armonía, sin volvernos locos de la cabeza por la derrota o un mal partido”, acotó.

