El campeón León golpeado por el COVID-19: a días del inicio del torneo, reportaron cinco casos positivos

El torneo Guard1anes 2021 todavía no empieza y ya hay equipos golpeados por la contingencia de COVID-19 que vive el mundo. Este miércoles, a días de que inicie la campaña, el campeón de la Liga MX León informó que entre sus filas hay cinco personas contagiadas con coronavirus.

Por medio de un comunicado de prensa, la institución esmeralda indicó que comenzó con las pruebas a todos sus equipos previo a la jornada 1 del campeonato. Cinco personas resultaron positivo a COVID-19 de las plantillas varonil y femenil, fuerzas básicas, así como del cuerpo técnico y staff.

Las personas que dieron positivo ya se encuentran en aislamiento y bajo observación médica, indicaron los Panzas Verdes. Además, instaron a la población a seguir con las medidas de las autoridades de salud para contener el aumento de personas contagiadas.

Aunque estos casos son los primeros del año para el club, el entrenador Ignacio Ambriz tuvo que ser hospitalizado de manera preventiva por su positivo a COVID-19 hace un par de semanas. El timonel presentó un cuadro neumónico por SARS-CoV-2, informó el mismo club el 25 de diciembre del año pasado.

“Nuestro entrenador se encuentra estable y bajo observación médica, evolucionando de manera favorable”, indicaron en su momento a través de un escueto comunicado de prensa que publicó el equipo guanajuatense en sus redes sociales.

El ingreso del estratega al nosocomio se dio 12 días después de conseguir el campeonato del fútbol mexicano. El mexicano se encontraba en su periodo vacacional después de su exitoso semestre en el torneo Guard1anes 2021, aunque unos días después fue dado de alta tras recuperar fuerza en su estado de salud.

Sin embargo, este lunes regresó a los entrenamientos para comandar a su equipo en busca del bicampeonato. Además, señaló que su estado de salud mejoró y que no tiene malestares o síntomas del virus, razón por la que volvió a las canchas.

“Gracias a Dios todo va muy bien, no he tenido ningún síntoma, no he tenido ningún problema para hoy incorporarme. Estoy muy contento de regresar a lo que más me gusta, que es estar dentro del fútbol”, declaró en un video publicado por la institución guanajuatense hace unos días.

Y es que México no ha tenido sus mejores semanas debido a la emergencia sanitaria de COVID-19. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud (SSa), el país suma 1,466,490 casos positivos acumulados y 128,822 defunciones por la enfermedad.

A esto se le suma que hay 396,680 casos sospechosos totales. Además, el 39.50% de las personas estudiadas ha resultado positivo por COVID-19 y México tiene una tasa de letalidad de 8.78 por ciento.

Vale recordar que este sábado 9 de enero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) debutará el equipo campeón del fútbol mexicano contra los Tigres de la UANL. El escenario será en el Estadio Universitario y la transmisión estará a cargo de la cadena TUDN.

A su vez, el equipo femenil guanajuatense iniciará su campaña contra el Toluca el próximo lunes 11 de enero a 17:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro será en el Estadio León y la transmisión televisiva estará a cargo de Fox Sports.

