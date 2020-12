Heinze descartó sumar a Mascherano o Gago a su cuerpo técnico y se refirió a la chance de llevar a un jugador de Boca al Atlanta United

Gabriel Heinze habló de las posibilidades de sumar a Gago, Mascherano y Almendra al Atlanta United

Los trascendidos fueron sepultados y la presentación fue oficial: Gabriel Heinze se convirtió en nuevo entrenador del Atlanta United y ya comenzó sus labores pensando en la temporada 2021. El técnico argentino brindó su primera conferencia de prensa a distancia (vía Zoom) y contestó algunas preguntas referidas a su primera aventura como DT en el exterior, tras sus experiencias en Argentina con Godoy Cruz, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield.

Entre los temas más salientes, el Gringo descartó la posibilidad de sumar a su cuerpo técnico a Javier Mascherano o Fernando Gago (futbolistas recién retirados) y además se refirió a la chance de incorporar al plantel a Agustín Almendra, juvenil de Boca: “Es incorrecto lo de Javi y Fernando, ya tengo mi grupo de trabajo. Sí son gente que sabe mucho y me podrían ayudar, pero por el momento no hubo absolutamente nada. Almendra es un jugador al que uno conoce pero todo lo que pueda llegar a decir o algo, de mi parte no tengo que dar esa información. Hay un manager y presidente, los cuales están evaluando a él y muchos otros futbolistas”.

Desde hace semanas se instaló el rumor de que Almendra figura en carpeta de la franquicia estadounidense y los mismos crecieron en el momento en que el futbolista de 20 años se reincorporó a los entrenamientos del Xeneize después de varios meses de ausencia (trabaja de forma particular). En las próximas semanas podría haber novedades sobre su futuro.

Agustín Almendra (Boca), con chances de emigrar al Atlanta United de Heinze (Instagram: @agusalmendra)

Gerardo Martino fue el primer entrenador que el Atlanta United, creado en 2018, tuvo en la historia. El Tata dirigió a Heinze en Newell’s en los años 2012 y 2013 pero, más allá de eso, el ex defensor de la selección argentina aseguró no haber tenido contacto con el actual estratega del combinado nacional mexicano. Respecto a los refuerzos, adelantó: “He dado el análisis de lo que creo que al equipo le falta según sus jugadores y los que pueden venir”.

El entrerriano de 42 años agradeció al presidente Darren Eales, quien brindó detalles de los que fueron las negociaciones para su contratación, y el manager Carlos Bocanegra, a los que les trasladó la tarea de conseguir los nuevos nombres para reforzar la plantilla. “Ya está todo muy claro, los posicionamientos de dónde uno ha analizado y piensa que debe tener el equipo. Me gusta tener una relación con todas las personas que trabajan en el club. Creo que se debe trabajar en conjunto. Y hay que pensar de formas distintas, eso llevará al crecimiento. Después, ver qué es lo mejor para el Atlanta United. Lo primero que busco es hacer un grupo de personas y después hacer un equipo de fútbol”, manifestó.

Por último, Heinze se refirió a los tiempos del que dispondrá para proyectar su trabajo en la MLS y tuvo una particular mirada sobre el término “éxito”: “Si usted supiera el tiempo que hará dentro de dos meses en Atlanta tendría que trabajar en la Nasa, esto es fútbol. El tiempo no existe, es el trabajo del día a día y el tiempo que haga falta, lo que me permita la institución. Yo no me pongo tiempos. Sí sé adonde voy. ¿El éxito? Esa palabra está lejos de lo que uno busca cuando empieza los proyectos. Es el último paso. Y ese último paso lo pueden lograr muy pocos. El esfuerzo, el trabajo y la dedicación también es un éxito. Tengo bien claro que los resultados te hacen permanecer en el cargo, pero no voy por un resultado. En este momento tengo muchísimos otros pasos antes”.

