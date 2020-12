El mensaje de Neymar a un niño de 11 años que grabó un video conmovedor tras ser discriminado en un partido de fútbol infantil

Neymar le responde al niño discriminado por racismo

En plena recuperación por una lesión de tobillo que le impedirá volver a las canchas recién en 2021, Neymar se hizo eco de una fea situación que le tocó vivir a un niño en Brasil. Luiz Eduardo (11 años), futbolista de la Academia Uberlandia, sufrió un acto de discriminación por parte del entrenador del equipo rival durante un partido de un torneo de fútbol infantil celebrado en Goiás.

A través de un video que fue difundido por la escuela de fútbol a la que pertenece (con el consentimiento de sus padres), se dio a conocer la situación en las redes sociales. “Yo estaba en el medio de ellos y el otro tipo que estaba ahí decía ‘cerrá al negro, cerrá al negro’ . Entonces yo me lo guardé para contárselo al final a mis padres”, relató Luiz Eduardo. Las imágenes conmovieron al astro brasileño del Paris Saint Germain, que le envió un mensaje personal.

“Luiz Eduardo, vi tu video, vi que pasaste una situación completamente desagradable y triste. Infelizmente estamos pasando por cosas que no caben más hoy en día. Desde aquí te envío fuerza, mucha luz, mucho amor para vos y espero que no desistas de hacer lo que amás que es jugar al fútbol. Toma esto con fuerza y transfórmalo en entrenamiento, en dedicación, en amor a lo que hacés, en amor a tus padres y a tu familia. A todos, sin raza, sin color alguno”, fueron las palabras de Ney para el pequeño que en los próximos días tendría el privilegio de probarse en las juveniles del Santos, club en el que se inició como profesional el 10.

Neymar se conmovió con la historia de Luiz Eduardo (REUTERS/Charles Platiau)

Vale recordar que hace apenas unos días Neymar había presenciado un hecho histórico en la Champions League: un encuentro fue suspendido por la discriminación de uno de los árbitros a uno de los protagonistas.

Por su parte, la Academia Uberlandia informó que realizaron la denuncia correspondiente tanto con la Policía como ante las autoridades de la organización del torneo infantil, que todavía no dio respuestas sobre el caso.

La nota de repudio de la Academia Uberlandia:

“¡¡¡No al racismo!!!”. El 16 de diciembre estaba todo dado para que sea otro día de mucha diversión y alegría, pero a las 17:30, en el Estadio Serra de Caldas, en un partido válido por la Copa Caldas en el municipio de Caldas Novas, cuando jugábamos con el equipo Set Esportes, nuestro deportista de categoría sub 11, Luiz Eduardo Bertoldo Santiago, salió del campo luego de otra victoria y de inmediato se puso a llorar. Preocupados por la situación, algunos padres fueron a hablar con él. Entre lágrimas, Luiz Eduardo les dijo a sus padres que el técnico del equipo contrario se dirigió a él con palabras racistas. Después de conocer el hecho, no tuvimos dudas, llamamos a la Policía Militar, fuimos a la comisaría e hicimos una denuncia policial. De antemano dijimos que iremos hasta la última instancia en defensa de nuestro alumno y ante otro acto deplorable que empaña la imagen del fútbol. Exigimos una actitud de la organización de la competencia en relación al hecho pero, hasta el momento, no se han manifestado. Pedimos permiso a los padres del niño para que pudiéramos publicar el video donde informa el hecho que ocurrió poco después del final del juego”.

