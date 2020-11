“¡Vamos Tigres!”: Rob Schneider volvió a mostrar su amor por el club mexicano y así lo apoyó previo al partido contra Cruz Azul

Actor Rob Schneider poses at a premiere for the Netflix original film "Sandy Wexler" in Los Angeles, California, April 6, 2017. REUTERS/Danny Moloshok

El actor estadounidense Rob Schneider, quien se ha declarado fanático del Club de Tigres en más de una ocasión, compartió su amor en redes sociales y defendió a su equipo, incluso antes de iniciar el partido de cuartos de final del Guard1anes 2020.

Antes de ser atacado, compartió un mensaje a través de sus redes sociales: “Ya quiero ver cómo ganan mis @TigresOficial y también quiero ver las fotos de cuando usé la playera del Cruz Azul, y también quiero ver los comentarios de algunos Rayados que dicen que Tigres me paga por ser fan. Jajaja. Vamos Tigres!”, escribió sobre un post que hizo el mismo equipo.

El fanatismo del actor por el cuadro de Nuevo León es de hace varios años, ya que su mayor influencia es su esposa, Patricia Maya, quien es mexicana y fanática de Tigres.

Twitter Rob Schneider (Foto: Twitter@RobSchneider)

La cercanía del actor con el equipo es tan especial, que el mismo club a través de su cuenta compartió un video de Schneider vestido con la playera de Tigres, mientras juega con otros niños, con motivo de su cumpleaños 57.

“Felicitamos todos a Rob Shcneider por su cumpleaños. Y así lo recordamos nosotros #UnTigreNuncaDejaSoloAOtroTigre. En el video, se pueden apreciar también a varios futbolistas de la plantilla que aparecen para jugar con los niños y el actor. Donde también les regalan camisetas oficiales del equipo.

Tigres en liguilla

Tigres se enfrenta a Cruz Azul en los octavos de final del torneo Guard1anes 2020, los felinos clasificaron después de enfrentarse a Toluca y ganarle 2-1 con doblete de Gignac.

André Pierre Gignac celebra uno de sus dos goles con los que Tigres ganó a Toluca en repechaje de fútbol mexicano. Estadio Universitario, Monterrey, México. 22 de noviembre de 2020. REUTERS/Daniel Becerril

Los de Nuevo León terminaron en sexto lugar de la tabla general durante la fase regular, apenas con un punto menos que su rival Cruz Azul. Pero con la eliminación de Rayados bajó al quinto lugar. Los enfrentamientos de cuartos de final de liguilla son: León vs Puebla, América vs Chivas, Cruz Azul vs Tigres y Pachuca vs Pumas.

En su pase por el repechaje, André Pierre Gignac se convirtió en el europeo con mayor cantidad de goles en el futbol mexicano. Se enfrentaron contra Toluca, donde llegaron como favoritos. Mientras que Toluca tenía que hacer un milagro y lograr ganar después de una temporada muy difícil para los Diablos.

Los felinos tienen seis años sin vencer a la máquina, el último triunfo de la UANL contra el Cruz Azul fue en el torneo de Apertura 2014 con un resultado de 1-0 con un gol de Édgar Gerardo Lugo, donde los celestes suman seis visitas, con un saldo de cinco empate y una victoria.

Tigres consiguió la clasificación al ganarle a Toluca por un gol (Foto: Daniel Becerril/REUTERS)

Este partido no es solo la rivalidad entre los equipos, pues tienen a dos de los máximos anotadores del futbol mexicano, como Jonathan Rodríguez y André Pierre Gignac, quienes pelearon por el título de goleo individual este semestre y que consiguió el Cabecita.

Durante el Clausura 2020 Rodríguez realizó nueve anotaciones contra ocho del francés. Mientras que el Guard1anes 2020 hicieron 12 y 11, respectivamente, peleando la tabla de goleo.

Se definirán los equipos que estén en semifinales en una serie que se definirá el próximo domingo en el Estadio Azteca a las 18:30

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La terrorífica noche de Hugo Ayala: un autogol y dos expulsiones en el Tigres contra Toluca

Matías Almeyda explotó y arremetió contra el fútbol argentino: “México es el que le da de comer a todo Sudamérica”

Liga MX: cómo impactó la sorpresiva reapertura del Estadio Akron, mientras México combate el aumento de contagios de COVID-19

Liga MX: cómo impactó la sorpresiva reapertura del Estadio Akron, mientras México combate el aumento de contagios de COVID-19