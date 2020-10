“Seguiré adelante”: el mensaje de Conor McGregor a Khabib tras la victoria ante Gaethje y el anuncio de su retiro

Conor McGregor dedicó unas palabras a Khabib Nurmagomedov al término del UFC 254 (AFP)

Fue una jornada histórica para las artes marciales mixtas, con el contundente triunfo de Khabib Nurmagomedov ante Justin Gaethje y el posterior anuncio de su retiro que generó un gran impacto en toda la UFC. Incluso en el irlandés Conor McGregor, quien utilizó las redes sociales para dedicarle un mensaje al campeón ruso.

The Notorious fue uno de los primeros integrantes del mundo de las MMA en escribir unas emotivas palabras para un Khabib que lloró en el centro del octágono al término del combate y luego dijo que no volverá a pelear por respeto a sus padres.

“Buen rendimiento, Khabib. Seguiré adelante. Respeto y condolencias a tu padre nuevamente también. Para ti y tu familia. Atentamente, The McGregors”, escribió el irlandés en Twitter.

Se entiende que el “seguiré adelante” de McGregor está ligado a que tiene un combate pactado para principios de 2021, incluso Khabib hizo mención al revelar que había decidido poner fina su carrera. “Dustin (Poirier) y Conor (McGregor) van a pelear en enero. Los vencí a los dos. No me interesa”, afirmó.

Recientemente, The Notorious ha reclamado públicamente que no le permitieron realizar un golpe en su pelea ante The Eagle que, según él, le hubiera permitido ganar aquel duelo de octubre del 2018.

Por eso no se esperaba un mensaje tan sentido de McGregor, sobre todo porque se convirtió en uno de los rivales más odiados por el daguestaní. Su enemistad viene desde aquella pelea que terminó de manera escandalosa. Sin embargo, Conor ha dejado a un lado sus diferencias para enviarle cariño virtual en un momento difícil.

Nurmagomedov decidió anunciar su retiro tras imponerse a Gaethje con una gran sumisión en el segundo asalto porque no quiere seguir peleando sin su padre, quien falleció en julio de este año a causa del COVID-19. “Cuando me llamaron para pelear con Justin acepté la pelea, pero prometí que sería la última pelea. No volverá aquí sin mi padre. Con él soñaba en ser campeón, pero no como estoy ahora. Solo tengo a mi madre ahora y quiere pasar más tiempo con ella”, argumentó después de llorar en el octágono.

