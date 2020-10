Conor McGregor reavivó la polémica de su pelea contra Khabib y se quejó por una acción ilegal

McGregor vs Khabib del 2018

La habilidad de Conor McGregor a la hora de generar polémica con sus declaraciones parece ser tan grande como su destreza arriba del octágono. Este vez, el irlandés decidió recordar su famosa pelea con el ruso Khabib Nurmagomédov en 2018 y se quejó de un movimiento que consideraron ilegal durante el combate y con el que, según él, podría haber “roto” a su rival.

Cabe recordar que, luego de consagrarse como campeón de peso ligero de la Ultimate Fighting Championship y tomarse un año sabático para pasarse al boxeo y enfrentarse ante Floyd Mayweather boxeo, The Notorious decidió volver a pelear en las artes marciales mixtas y lo hizo nada menos que ante el campeón vigente en el UFC 229. Aquella contienda terminó con la victoria de The Eagle por sumisión en el cuarto round y manteniendo el título de la categoría.

Sin embargo, poco más de dos años después, McGregor reapareció para reclamarle a Dana Frederick White, empresario y actual presidente de la UFC, que no le permitieron realizar un golpe durante el segundo round que lo hubiese consagrado. “La rodilla en la cuenca del ojo era ilegal, sí, desde esta posición. Una belleza aunque un golpe nunca antes visto. Como muchos de mis golpes. Uso la pierna de defensa de la montura como trampolín, cargando la rodilla debajo de ella. Suelto y directo a la cuenca del ojo. ¡Lo rompí! Oye Dana”, fue el comentario que hizo el peleador de 32 años junto al video que enseña el rodillazo aplicado sobre su rival. Además, en el tuit menciona a Joe Rogan, exdeportista y comentarista de artes marciales, para que opine del movimiento.

No conforme con su descargo, McGregor intentó explicar el motivo por el que considera que esa acción debería estar permitida. “Este golpe no debería ser ilegal. ¡Realmente debería estar consagrado! Míralo acobardar la cabeza después del golpe y mantenerla escondida. ¡Mantente honesto! El hombre se aferra a mi brazo sin soltarlo. Aquí se debe permitir todo lo que no sea morder y desgarrar. ¿Estamos peleando o qué estamos haciendo aquí?”, señaló acerca de la reacción de Nurmagomédov ante el impacto recibido y qué hubiese pasado si lo dejaban continuar con el ataque.

Por último, The Notorious decidió pedir más opiniones al respecto y arrobó a John McCarthy, un ex árbitro profesional de artes marciales mixtas y actual presentador de la empresa Bellator: “¿Qué opinas Big John? ¿Debería legalizarse este golpe?”.

Tras el duelo con Khabib, todo terminó con incidentes fuera del octágono ya que el ganador respondió a los insultos y las provocaciones recibidas por uno de los miembros del equipo de McGregor desde las gradas. Meses después, el irlandés anunciaría su retiro de la disciplina vía redes sociales, pero este año volvió a competir el 18 de enero en el UFC 246 para enfrentar a Donald Cerrone en un combate de peso wélter y ganó la pelea vía nocaut a los 40 segundos del primer asalto.

Actualmente, se encuentra en el puesto 5 en los rankings oficiales de peso ligero y en la décima posición en el ranking oficial de los mejores libra-por-libra de UFC.

