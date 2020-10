Koeman volvió a apuntar contra Griezmann y felicitó a Messi: “Si juega como hoy, no puedo quejarme”

El partido de Messi ante el Ferencvaros

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, habló en conferencia de prensa luego del gran triunfo de su equipo por 5 a 1 en frente al Ferencvaros en el primer partido de la fase de grupos de la Champions League. El holandés se mostró conforme con lo realizado por sus dirigidos en el campo de juego, aunque anticipó que aún hay margen para crecer y mejorar.

“Este equipo va a tener un gran futuro, pero tenemos que mejorar. Hay que dejar un margen”, sostuvo el director técnico que resaltó: “Ha habido momentos en los que hemos hecho un fútbol muy bueno”. Además, destacó que pese al hombre de menos, debido a la explosión de Gerard Piqué, los jugadores pudieron continuar con el mismo plan de juego, aunque aprovechó además para criticar al árbitro.

“No entiendo por qué ha sacado una tarjeta roja en esta jugada. Si considera que es penal, con una amarilla hubiese sido suficiente”, añadió y remarcó: “A veces, bajamos un poco el ritmo y eso nos pone en problemas, pero en general hemos estado bien. Los mejores minutos han sido los veinte primeros y después hemos sabido jugar bien en el tramo final con uno menos”.

Respecto al buen rendimiento de los atacantes azulgranas ante el Ferencvaros, Koeman explicó que “hay gente arriba que tiene mucho rendimiento y en este partido se ha demostrado. Poseen calidad y encima pueden marcar goles”. Aunque llamó la atención que justo dijera estas palabras sobre los delanteros cuando Antoine Griezmann fue relegado al banco de los suplentes y no pisó el terreno de juego.

Griezmann sigue sin marcar goles en esta temporada con el Barcelona (EFE)

Según explicó, la ausencia del francés no está vinculada a la rotación por el duelo ante el Real Madrid del próximo sábado: “Que Griezmann no haya jugado hoy no significa que vaya a ser titular en el clásico”. También señaló: “Por la competencia que hay Trincao está en disposición de disputarle el puesto a Griezmann, igual que a otros jugadores (...) Hay competencia por la derecha y por la izquierda".

Al ser consultado puntualmente sobre si el ex Atlético de Madrid será titular el sábado, fue contundente: “En cada partido siempre ponemos al equipo que creemos que es mejor. Ya veremos”. Con eso, deja en claro que el delantero galo de flojo rendimiento en los últimos encuentros deberá esperar su turno.

Por otra parte, Koeman felicitó a Lionel Messi, quien marcó un gol, dio una asistencia y tuvo una gran actuación este martes: “Si juega como hoy, no puedo quejarme”. Vale recordar que el lunes, en la conferencia previa al duelo, el neerlandés había asegurado que el rendimiento del argentino “podría ser mejor”, pero de inmediato le bajó la temperatura a su frase con una aclaración sobre el estado de ánimo del delantero: “Leo está feliz, quiere ser el capitán del equipo y está mejorando”.

Con el triunfo de este martes, el Barcelona se coloca como líder del grupo por encima de la Juventus gracias a la diferencia de gol. El equipo italiano se había impuesto más temprano de visitante ante el Dinamo Kiev por 2 a 0 con un doblete de Morata.

Koeman y sus dirigidos no tendrán respiro ya que el sábado se enfrentarán en el clásico ante el Real Madrid y la próxima semana viajarán a Turín para el choque frente al campeón de la Serie A en el primer duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo desde que el portugués se marchó del Real Madrid.

