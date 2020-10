Chapito Sánchez adelantó que no intercambiará playeras con futbolistas del Atlas en el clásico tapatío

Jesús “Chapito” Sánchez adelantó que no intercambiará playeras con futbolistas del Atlas este fin de semana (Foto: Twitter/ @Chivas)

Luego de la polémica que surgió en el clásico nacional, Jesús “Chapito” Sánchez adelantó que no intercambiará playeras con futbolistas del Atlas este fin de semana. No obstante, aclaró que es una situación personal.

“La rivalidad dura durante los noventa minutos. En lo personal yo no intercambiaría playera, pero eso es decisión de cada quien. Pero la rivalidad no se puede llevar fuera de la cancha”, expresó el defensor de las Chivas de Guadalajara en conferencia de prensa.

Vale recordar que los rojiblancos perdieron hace unas semanas contra América (1-0). Tras la derrota, Oribe Peralta, delantero de los tapatíos y ex azulcrema, compartió unos minutos con jugadores del máximo rival, lo que generó una semana polémica de declaraciones.

El zaguero sonorense también habló sobre la rivalidad que tiene el Rebaño Sagrado cuando enfrenta a las Águilas y a los Zorros. Explicó que no tiene comparación porque, a consideración de él, ambos deben ganarse.

Los rojiblancos están en la octava posición de la tabla general, con aspiraciones a conseguir un puesto entre los cuatro primeros (Foto: Twitter/ @Chivas)

“Para mí son muy importante los dos. No puedo elegir alguno. Se viven con intensidad y yo los pondría a la par. Son partidos que se tienen que ganar y demostrar de lo que estamos hechos”, aseguró.

Sin embargo, reconoció que perder contra los rivales regionales "duele''. “Es con el que no quieres perder. Existe una dolencia por decirlo así, pero intento trabajar para que el siguiente salga mejor”, externó.

Ahora, sobre el encuentro de este sábado, lamentó que no habrá afición en los estadios. “Son partidos en los que te preparas a full para ganar. Al no tener afición cambia un poco, pero las intensidad no cambia en nada”, aseveró.

Para ganar este encuentro, Sánchez apuntó que el equipo debe de tener certeza al frente. “Hay que enfatizar mucho en la contundencia y con eso vamos a tener mejores resultados y mejores opciones”, expuso.

Los rojinegros se encuentran en la posición 14, fuera de la zona de Liguilla (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

“Va a ser importante la intensidad que le metamos. Sabemos que son partidos diferentes y no te puedes guardar nada. Esperamos que con nuestra calidad podemos hacer la diferencia”, detalló.

Aunque en las estadísticas Chivas es el favorito para llevarse los tres puntos, el lateral de 31 años apuntó que no deben confiarse. “Nosotros estamos enfocados en el partido del sábado. Vamos a prepararlo, a tratar de hacer un buen fútbol y a salir con la victoria”, señaló.

Y es que los rojiblancos están en la octava posición de la tabla general, con aspiraciones a conseguir un puesto entre los cuatro primeros. En cambio, los rojinegros se encuentran en la posición 14, fuera de la zona de Liguilla.

El Chapito recordó que aún le quedan cuatro partidos a las Chivas y deben de ganar todos los puntos en juego (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

A pesar de estar virtualmente dentro de la Fiesta Grande, el Chapito recordó que aún le quedan cuatro partidos a las Chivas y deben de ganar todos los puntos en juego. “Tenemos que aspirar a todos. No se permite pensar en otra cosa. Este es nuestro primer objetivo y queremos sacar todos los puntos posibles”, añadió.

“Nuestra mentalidad está puesta en conseguir la calificación directa. La vamos a buscar hasta el último y queremos conseguir un buen cierre de torneo”, finalizó el defensor sonorense.

El clásico tapatío será este sábado 17 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro se jugará en el Estadio Akron y la transmisión televisiva estará a cargo de las cadenas TUDN y TV Azteca.

