“Salir campeón de África no es sencillo”: Martino desmenuza a Argelia y anticipa un partido difícil

El argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, entrenador de la selección mexicana de fútbol, afirmó este lunes que el partido del martes contra Argelia será difícil porque se trata de un rival con buenos futbolistas.

“Más allá de funcionar colectivamente, tienen a Yacine Brahimi, Sofiane Feghouli, Riyad Marhez, al central del Betis, Aïssa Mandi, jugadores muy buenos, hay otro grupo que juega en el fútbol francés y está Ismaël Bennacer, del Milán”, señaló el estratega en una rueda de prensa.

México enfrentará a los argelinos en La Haya, en un amistoso en el que tratará de mantener su paso perfecto en el 2020 después de superar por 3-0 a Guatemala, el 30 de septiembre, y por 1-0 a los Países Bajos, el miércoles pasado.

“Han tenido resultados satisfactorios; salir campeón de África no es sencillo, ganarle 3-0 a Colombia no hace demasiado tiempo no es nada sencillo”, agregó Martino.

El de este martes será el vigésimo partido de Martino al frente de la selección mexicana, de los cuales ha ganado 17, con un empate y una derrota.

Al referirse a la estadística, el estratega señaló que por sí sola no dice mucho porque hay que revisar la envergadura de los rivales y el contenido de los triunfos.

“Me inclino más a sacar conclusiones del funcionamiento del equipo, sobre todo cuando la cuestión de los puntos no es tan transcendental como en una competencia. Me quedo con análisis positivo del buen funcionamiento ante Holanda”, observó.

Al referirse a sus pendientes, Martino reveló no estar tan preocupado con la falta de contundencia en el ataque porque no ha sido un problema grave en su proceso, y dijo que sí le interesa el rendimiento del Tri en los últimos minutos de los partidos.

“Me preocupa más cómo resolver esos 15 minutos finales porque de eso sí tienen muchos antecedentes claros en muchas participaciones de México en octavos de final en Copas del Mundo. Holanda nos hizo una situación de gol que no debió haber hecho, la definición la fallaron, o sea, hemos mejorado en la suerte no en lo que se trabaja que es lo importante”, explicó.

Martino confirmó que tiene un grupo de 40-45 futbolistas con los que trabaja rumbo a Catar 2022 y ahora convocó a los que tenía en mente para los dos compromisos.

“Los que están afuera no pierden terreno y siguen teniendo las mismas posibilidades”, concluyó.

