“Es difícil meterse entre los cuatro primeros”: Julio Furch adelantó que Santos tendrá que estar en el repechaje

Parece que Santos Laguna superó su mal paso en el torneo. Ahora, con dos triunfos al hilo, buscarán amarrar su lugar en la Liguilla, aunque el delantero argentino Julio Furch descartó que a estas alturas puedan competir para llegar a los primeros cuatro lugares de la tabla.

“Creo que con el partido del fin de semana podemos acercarnos a la parte más alta, pero entrar entre los cuatro se ve algo complicado. Los que están luchando arriba son equipos que están sacando puntos de local y visitante; la verdad es que es algo difícil meterse entre esos cuatro”, señaló el delantero en conferencia de prensa.

El atacante aseguró que, a pesar del panorama, los Guerreros intentarán cerrar el certamen de la mejor manera. “Nosotros tratamos de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles en esta parte final del torneo. Tratar de apuntar a lo más alto es nuestra idea”, aseguró.

El sudamericano también habló sobre sus próximos rivales, los Xolos de Tijuana. Aseguró que tendrán que ser cuidadosos por la calidad del entrenador Pablo Guede, así como el portero ex lagunero Jonathan Orozco.

“Tijuana tiene un entrenador que es muy estudioso y Jonathan nos conoce a la perfección. Van a tener muchos puntos que nos puedan contrarrestar. Yo creo que ellos se van apoyar en lo que diga Jonathan”, aseveró.

Aunque los de La Comarca recibirán a La Jauría en el Estadio Corona, Furch reconoció que la localía no es muy importante. Recordó que tuvieron un año sin perder en su casa, pero en un momento les dieron la vuelta a la estadística.

“Si bien estuvimos más de un año consiguiendo victorias, eso no te asegura nada. Los rivales vienen a jugar y todo está muy parejo. Nosotros tenemos que seguir trabajando”, explicó el romperedes.

Confiarnos sería un error. Los tres puntos te dan muchísima confianza y altura en la tabla

Sin embargo, apuntó que intentarán aprovechar los tres partidos seguidos que tendrán en su estadio. “Hemos perdido muchos puntos de local y tuvimos que salir a buscarlos de visita. Por suerte estos dos últimos partidos se nos dieron. Ahora hay que ser una fortaleza en casa”, sentenció.

En cuanto a su mala racha goleadora, el ariete argentino reconoció que fue un problema, aunque estaba tranquilo por el funcionamiento del equipo. “El gol era algo que lo venía buscando y lo venía necesitando para la confianza”, detalló.

Y es que el nueve Guerrero sólo ha logrado anotar dos veces en este torneo. La última vez que marcó fue en la jornada pasada, cuando venció sus problemas con la sequía y anotó de penal.

“He tenido un bajón y lo he dicho hace unas semanas, debo ser autocrítico. Seguí trabajando para pasar ese mal momento, que son rachas donde no se te da. Traté de no desesperarme y llegó por ahí una asistencia con Toluca y una anotación contra el Puebla”, explicó.

Por último, no tuvo empacho en reconocer que le gustaría anotarle a Tijuana, aunque la portería la defienda su ex compañero Jonathan Orozco. “Sea quien sea el rival, me gusta respetarlo. Me gusta anotar al portero que sea. Todo es por el bien del equipo”, concluyó.

Aunque se realizará en medio de una Fecha FIFA, Santos Laguna se medirá a los Xolos este domingo para reponer el partido que fue pospuesto por causas de COVID-19. Si los verdiblancos vencen a Tijuana, podrían llegar hasta la novena posición de la tabla.

