Femexfut separó a un árbitro de la Liga MX por silbar un partido amateur

Adalid Maganda, árbitro de la Liga MX (Foto: Cuartoscuro)

El árbitro mexicano Adalid Maganda volvió a estar envuelto en una polémica. La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) decidió aislarlo después de que participara en un encuentro amateur.

La Comisión de Árbitros, organismo de la FMF, dio a conocer la medida por medio de un comunicado de prensa este lunes. El motivo: fue el silbante de un encuentro en una liga de aficionados sin la debida autorización.

“La Comisión de Árbitros informa que el árbitro Adalid Maganda permanecerá aislado en observación y separado de los entrenamientos, ya que, sin la autorización de dicha Comisión pitó un partido amateur, sin las condiciones mínimas de cuidado especificadas en el protocolo sanitario de la Comisión de Árbitros”, reza el documento.

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros de la FMF (Foto: Cuartoscuro)

Y es que, de acuerdo con los registros de la Liga MX, fue parte de la cuarteta que dirigió el partido Puebla contra Santos en el Estadio Cuauhtémoc el viernes pasado. En el triunfo de los laguneros (0-2), Maganda fue el cuarto árbitro del encuentro de la jornada 13 del torneo Guard1anes 2020.

Sin embargo, de acuerdo con el periódico El Universal, Adalid pitó el domingo 4 de octubre la final Mayor A en Ixtapaluca entre los equipos Santa Cruz y Guadalajara. Esto le habría dejado una ganancia de 6,000 pesos mexicanos, unos USD 280.

El problema, relata el medio mexicano, fue que en el partido no había medidas de salud, que son claves en el contexto de la epidemia de COVID-19 en México. El Universal aseguró que al parecer el público en la tribuna no respetaba la sana distancia.

Adalid Maganda fue separado por pitar un partido amateur (Foto: Especial)

Por tal motivo, aseveró el diario que en la Comisión de Arbitraje, presidida por el ex silbante Arturo Brizio, había molestia por esta acción. Ahora, el mismo organismo señaló que no participará en los duelos de la Liga MX hasta que tenga resultados de sus pruebas, pero no informó sobre alguna sanción.

“El silbante no podrá participar en entrenamientos presenciales o designaciones hasta en tanto no tenga una prueba que determine que cuenta con un resultado negativo a COVID-19 y esté en condiciones sanitarias requeridas para reintegrase al trabajo arbitral”, concluye el texto emitido por la FMF.

Ésta no sería la primera vez que el árbitro está en medio de la polémica. En el inicio del presente torneo, Maganda no cumplió con los exámenes físicos de la FMF para participar en la Liga MX.

Además, hace dos años acusó a Arturo Brizio de despido por discriminación racial y estuvo un año sin ver actividad en una liga profesional. Fue hasta 2019 cuando pudo volver a la FMF y hace unos meses se hincó en un partido amistoso como parte de las protestas contra el racismo en el mundo.

Adalid Maganda, árbitro de la Liga MX, ya ha estado envuelto en varias polémicas (Foto: Cuartoscuro)

Esto se da bajo el contexto de la epidemia en México, en donde los contagios casi superan los 800,000 pacientes. De acuerdo con el reporte de este domingo, la Secretaría de Salud (SSa) informó que ya suman 761,665 personas con COVID-19, mientras que el número de muertos por la enfermedad aumentó a 79,088.

El número de negativos roza el millón, al alcanzar las 919,591 personas. Por su parte, 189,288 pacientes son sospechosos sin muestra por los 35,294 sospechosos con posibilidad de resultado, así como 97,303 sospechosos sin posibilidad de resultado.

Hasta ahora, y desde finales de febrero, cuando se detectó el primer caso de COVID-19 en el país, se han estudiado poco más de dos millones de personas, con un 37% de porcentaje de positividad para la semana epidemiológica número 39.

