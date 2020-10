Diego Schwartzman reconoció que hizo una enigmática promesa tras alcanzar las semifinales del Roland Garros

Diego Schwartzman alczanzó las semifinales de un Grand Slam por primera vez en su carrera (Reuters)

El argentino Diego Schwartzman, 14º del mundo, dio la sorpresa este martes al eliminar al austriaco Dominic Thiem (3º) en cuartos de Roland Garros 7-6 (7/1), 5-7, 6-7 (6/8), 7-6 (7/5), 6-2, y buscará el pase a la final ante el ganador del duelo entre Rafa Nadal y el italiano Jannik Sinner.

Después cinco horas de épica batalla, como él mismo definió, con tres sets decididos en tie-break, El Peque’ se clasificó a sus primeras semifinales de Grand Slam, y apartó de paso al vigente campeón del US Open de la carrera por regresar a la que hubiera sido su tercera final consecutiva en París.

“Dominc es uno de los mejores del mundo, dos veces finalista, somos amigos, siento un gran respeto por él y por eso este partido es tan importante para mi. Después de haber jugado cinco horas, en esta cancha, en donde tuve dos cinco sets y nunca había podido ganar. Creo que al final, esta noche sí merecí ganar”, declaró apenas culminó el encuentro.

El argentino, que viene de ser finalista en el Masters de Roma, reconoció que le habían costado los primeros sets y pidió perdón a la afición por los gritos que expulsó en cada error: “En el primero y segundo set estaba fuera de mí, no sé lo que el público pensaba de mí en ese momento porque estaba fuera de control y hablaba con mi couch, pero él me decía ‘Juega al tenis, nada mas’. Vi las oportunidades hoy, no las tomé en el segundo y en el tercero, pero al final estoy muy feliz, no solamente por llegar a semifinales sino también por lo que he jugado”.

Pese al agotamiento tras haber jugado más de cinco horas, el tenista tuvo tiempo de bromear y en conferencia de prensa aseguró que no teme en hacer el ridículo si resulta campeón del Abierto francés. Es que en conferencia de prensa, un periodista le consultó si se animará a bailar ante las cámaras en caso de quedarse con el trofeo, tal como lo hico en el programa Tennis United: “Haré más de un baile, seguro. Eso puedo prometerlo”.

Minutos antes, cuando aún estaba en el court, desde ESPN le preguntaron si cumplirá la promesa que él mismo aceptó y adelantó que sí lo hará, aunque no quiso revelar cuál es: “Si llego a ser Top 10 sí, cuando termine el torneo te la puedo a contar”.

Es que lo más curioso es que número 14 del mundo, que ahora entrará en el Top 10, no sabía que por fin había logrado meterse entre los diez mejores del ranking ATP: “Siento que cada vez estoy haciendo más méritos para estar ahí (en el Top10) por ahora vuelvo a estar dos días más dentro de los 10 primeros. Además, llegar a semifinales de un Grand Slam, eliminar a Dominic, que viene hacer dos finales seguidas acá, de ganar el US Open... hay muchas cosas por emocionarse”.

Con respecto al partido, cerró: “Estoy muy cansado, pero muy feliz. Fue una batalla, una batalla. Tuve muchas chances, de quizás no sé si hacer el partido fuera mas corto, pero bueno, en un momento ya tenía una locura en la cabeza que no la podía controlar. En el segundo y el tercer set tuve muchas chances pero no los podía ganar, el cuarto lo terminé ganando casi de milagro”.

