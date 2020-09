“Le voy a tumbar todas las pecas y van a quedar regadas”: Mario Cázares quiere pelear con Canelo bajo cualquier condición

Luego de derrotar el pasado 25 de septiembre a Julio César Chávez Jr. por nocaut técnico, este martes el boxeador mexicano Mario Cázares aseguró que si le dan la oportunidad de pelear con el campeón mundial Saúl “Canelo” Álvarez, lo volvería a derrotar sin problema alguno.

El pugilista sinaloense de 30 años de edad recordó durante una videoconferencia con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) cuando venció a su mediático homólogo en un combate amateur en la Olimpiada Nacional de 2004, por lo que le lanzó una “advertencia”.

Además, Cázares mencionó que no sería un rival a modo para el cuatro veces campeón en diferentes divisiones y de manera burlona se refirió al aspecto físico de Álvarez.

“Voy a agarrar la cubeta y las voy a tirar a la gente como bolo y la gente va a salir corriendo porque no quieren a Canelo. A Canelo no lo quieren”, añadió.

A pesar de que una posible pelea ante Saúl no se ve cerca, Mario aseguró haber recibido llamadas según las cuales quizás el pleito podría ser pronto, para lo cual está preparado y la aceptaría en el peso que fuera, pues no tendría problema en moverse a otra categoría.

Soy un 168 libras natural (peso supermedio), pero con ‘Canelo’ pelearíamos en la división que él quiera. No voy a poner condiciones porque en el peso que sea. Le vamos a ganar

En este sentido, explicó que cuando “Canelo” se puso los guantes contra “El Junior”, lo deshidrató para llegar a las 164 libras, dejándolo en total desventaja y aún así “no pudo noquearlo”, mientras que él enfrentó a Chávez en mejores condiciones y sacó la victoria más rápido.

Lo dejó como calavera y estaba en total condiciones para obtener la victoria por nocaut y no le hizo ningún daño en los 12 rounds (...) Yo estaba peleando contra un Julio César Chávez Junior rehidratado que fácil me sacaba entre 15 y 20 libras de peso y le puse un problemita que no supo resolver