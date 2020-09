México vs Costa Rica en riego: selección tica no viajaría por problemas con protocolo de salud

El primer partido de preparación de la selección mexicana está en riesgo de ser cancelado (Foto: Twitter/ @FMF)

El primer partido de preparación de la selección mexicana está en riesgo de ser cancelado. Su similar de Costa Rica está previendo no viajar a la nación azteca debido a un problema con el ministerio de salud de aquel país.

Así lo confirmó Rodolfo Villalobos, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, en una entrevista con el medio local Teletica Deportes Radio. El dirigente habló sobre los contratiempos que ha tenido con Hernán Solano, titular del ministerio de salud.

“Es lamentable porque nosotros presentamos eso hace más de tres semanas, extraoficialmente no habían problemas, estábamos tranquilos. Esta es la hora que seguimos buscando una respuesta, le mandé un audio a Hernán (Solano) y no me responde”, indicó.

Y es que la Federación tica ha tenido problemas con el protocolo de salud que deben de realizar los jugadores de regreso a su país. La dependencia los está obligando a realizae un aislamiento de 15 días luego del partido contra México.

Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, y el técnico Ronald González (Foto: Juan Carlos Ulate/ Reuters)

Esto sería un problema para los clubes locales. Así como México, el seleccionador Ronald González Brenes tendría considerados para el viaje a México solamente a futbolistas radicados en Costa Rica.

“Sería una vergüenza para el país que nuestra representación nacional, bajo un estricto protocolo, donde se paga una avión privado para viajar en burbuja, no lo pueda hacer y que se le permita a un turista ingresar al país simplemente con una prueba PCR”, expresó Villalobos.

El mandamás de la Federación costarricense anotó que su organismo no recibirá ganancias del partido, pues el objetivo es reactivar la parte deportiva de la selección. Además, sentenció que si deben realizar el aislamiento, no viajarán y desistirán del partido contra México.

Esta postura del directivo centroamericano fue criticada por los medios locales. Una de las razones es la pérdida económica y el otro el impacto simbólico respecto al combate de la epidemia en Costa Rica.

El mandamás de la Federación costarricense anotó que su organismo no recibirá ganancias por el partido (Foto: Juan Carlos Ulate/ Reuters)

De acuerdo con el ministerio de salud de este país, este lunes presentaron 703 casos nuevos de COVID-19, sumando así 65,602 personas contagiadas. Además, van 745 decesos por la enfermedad.

En cambio, la Secretaría de Salud (SSa) de México informó este lunes que el país superó los 700,000 contagios para sumar un total de 700,580 personas con la enfermedad. Asimismo, la dependencia registró un total de 73,697 muertos por el virus.

La concentración del Tri

Este sábado inició la concentración de la selección mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (Foto: Twitter/ @FMF)

Este sábado inició la concentración de la selección mexicana. El técnico argentino Gerardo “Tata” Martino recibió a los jugadores en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol.

Poco a poco, los futbolistas han arribado a las instalaciones ubicadas en la Ciudad de México. Este martes llegarán los últimos seleccionados, que son los jugadores de Pumas y León que se enfrentaron este lunes.

Vale recordar que este es un “microciclo” que durará hasta este miércoles. Esto debido a que no pararan acciones de la Liga MX, continuando la jornada 12 este fin de semana.

El primer partido amistoso de la selección mexicana será el miércoles 30 de septiembre contra su similar de Costa Rica. El encuentro será en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, entidad que está todavía en color naranja del semáforo epidemiológico, es decir, con riesgo alto de contagios de COVID-19.

