La millonaria oferta que rechazó Luis Suárez para dejar Barcelona y sumarse al equipo de Beckham en Estados Unidos

Luis Suárez rechazó una oferta del fútbolde Estados Unidos (REUTERS/Albert Gea)

El futuro de Luis Suárez es incierto. Todo indica que el delantero no seguirá en el Barcelona, aunque aún no ha definido dónde continuará su carrera. La de Juventus parece ser la opción más firme por estas horas, pero el fichaje por la Vecchia Signora aún no logra ser concretado. Expectante por lo que pueda ocurrir con el campeón italiano, en las últimas horas se supo que el uruguayo descartó una importante oferta para pasar al fútbol de los Estados Unidos.

El club que sueña con contratar a Suárez es el Inter Miami de la Major League Soccer, equipo que pertenece al inglés David Bekcham. Incluso desde antes de la debacle que sufrió el Barcelona con la humillante eliminación de la Champions League, el cambio de entrenador y la novela de Lionel Messi, el conjunto estadounidense ya había posado sus ojos en el uruguayo. En aquel momento el objetivo era poder contar sus servicios una vez que terminara su contrato con el elenco catalán a mediados de 2021.

Pero la llegada de Ronald Koeman al banco del Barça y su decisión de no mantener en los primeros planos al delantero hizo que el Inter Miami acelerara los planes y le hiciera una enorme oferta a Lucho. Según publicó ESPN, la propuesta para el jugador fue de un contrato por cuatro años a cambio de 9.5 millones de dólares por temporada. Esta cifra lo hubiese convertido en el mejor pago de la historia de la liga de Estados Unidos, registro que hoy ostenta el argentino Gonzalo Higuaín con 8.8 millones anuales.

El uruguayo está cerca de sellar su pase a la Juventus (EFE/EPA/CROCCHIONI)

A pesar de los interesante de la oferta, el mismo medio asegura que Suárez la rechazó ¿La razón? El uruguayo de 33 años quiere quedarse algunos años más en Europa, compitiendo en algunas de las ligas top del Viejo Continente.

Cabe destacar que esta semana El Pistolero emprendió un viaje fugaz hacia Italia para rendir un test de italiano (nivel B1) para conseguir el pasaporte comunitario. Este diploma es una condición imprescindible para cerrar su fichaje por la Juventus, ya que le permitiría obtener el pasaporte italiano e incorporarse a la Vecchia Signora sin ocupar plaza de futbolista extracomunitario.

A pesar de no haberlo convocado para los dos primeros amistosos de pretemporada, Ronald Koeman había dejado abierta la posibilidad de que el atacante rioplatense continúe en el elenco catalán y sea uno más de la plantilla. “Hablé con él y, si se queda en la plantilla, será uno más”, explicó el estratega neerlandés. Sin embargo, los caminos del Barcelona y del uruguayo parecen estar separados de manera definitiva.

