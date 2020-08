“No somos un escalón para América”: Atlético de San Luis confía en vencer a las Águilas

El Cadete López descartó que Atlético de San Luis sea un escalón para que América retome la senda del triunfo (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

Enrique “Cadete” López descartó que Atlético de San Luis sea un escalón para que América retome la senda del triunfo. Además, evitó hablar sobre la situación de sus rivales, que han perdido sus últimos dos partidos por abultados marcadores.

“Yo no soy quién para hablar de un equipo que no es el mío. Sé que es un gran club y supongo que tendrán presión, pero no creo que me deba meter. No creo que seamos un escalón y somos un equipo igualado para competir”, comentó el defensor español en conferencia de prensa.

El zaguero reconoció que ambos planteles deben de conseguir una victoria este sábado. Sin embargo, apuntó que esto no es exclusivo de las difíciles circunstancias, ya que es una obligación durante todo el torneo.

“Con necesidad o no, todos vamos a ir a ganar este partido. Nos hemos preparado muy bien, estudiamos al rival y hemos visto que podemos hacer. Vamos a dar el máximo para intentar dar la vuelta”, aseguró.

Los resultados nos están acompañando, pero esto acaba de empezar

Por último, explicó que no hay desesperación por buscar una victoria, pero sí hay preocupación por la forma en la que se han perdido puntos. “En esta liga si perdonas como hemos hecho, no hay duda de que te van a meter gol. Tenemos que estar muy concentrados, al cien por cien, para dejar la portería en cero”, finalizó.

Quiroga reconoce el peso de América

Atlético de San Luis tendrá un duro compromiso cuando reciba al América este fin de semana. Aunque reconocen la fuerza de las Águilas, los potosinos están confiados en conseguir una victoria.

“América es un equipo que siempre tiene la obligación de competir y nosotros lo tenemos muy claro. Más allá de la baja importante (Bruno Valdez), tienen plantel para poder suplirlo, pero nosotros debemos fijarnos en nosotros”, señaló el argentino Mauro Quiroga.

El delantero sudamericano reconoció que no han tenido un buen inicio de torneo. Tras seis jornadas, los tuneros se encuentran en la posición 15 de 18 en la tabla general con sólo cinco puntos.

“Lógicamente hay cosas que corregir. Estamos teniendo errores muy puntuales que nos está llevando a no poder obtener los puntos”, señaló el Comandante, minutos antes de la conferencia de su compañero en la defensa.

Yo creo que se tratan de detalles, que al fin y al cabo son los que te hacen ganar o perder puntos

El ariete comentó que el grupo se ha reunido con su entrenador, Guillermo Vázquez, para afinar los errores que tienen en la cancha. Por ello, aseguró que el plantel tiene deseos de salir del fondo de la tabla.

“Está claro que el equipo está con mucha motivación de revertir los resultados. En el tema del rendimiento y funcionamiento hemos venido de menos a más. Creo que el equipo se ha mostrado muy bien”, explicó Quiroga.

Por último, habló sobre el cambio de posiciones que ha tenido en los partidos. Señaló que este es un “desafío nuevo” y tiene que adaptarse a la idea de Memo Vázquez para volver a brillar como ambos lo hicieron en Necaxa.

“Se me ha visto en otros lugares del campo, cumpliendo otras funciones que el entrenador me está pidiendo. Soy un jugador que intenta adaptarse a los sistemas y trabajo día a día para sumar donde me toque”, concluyó.

