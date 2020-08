A 36 años del debut olvidado de Maradona en el Napoli ante el River de Alonso y Francescoli

Diego Maradona debutó con la camiseta del Napoli en un amistoso ante River en 1984

A mediados de 1984 la dirigencia de Napoli tomó la decisión más importante en la historia de la institución. Tras unas largas negociaciones cerró el arribo del argentino Diego Armando Maradona, el futbolista que llevó a lo más alto del fútbol a un humilde club del Sur de Italia. Los napolitanos se hicieron con la ficha del surgido de la cantera de Argentinos Juniors tras pagarle al Barcelona 7.5 millones de dólares (1.185 millones de pesetas).

“El Nápoles no ha tenido que pagar más del dinero inicialmente pactado. No hay nada contradictorio con respecto a lo que se dijo antes o lo que se dijo ayer. Estábamos apurando al máximo la duda de si era bueno o no mantener a un jugador a disgusto en la plantilla. Y en las actuales condiciones es muy difícil mantener a Maradona en el Barcelona”, de esa manera, Josep Lluís Núñez, presidente del club catalán por ese entonces, anunció la salida del ’10′.

El 5 de julio fue presentado en sociedad en el San Paolo. Ese mismo día quedó en evidencia el amor incondicional de los napolitanos por el mediocampista argentino. Miles de personas colmaron el estadio simplemente para ver a Maradona hacer jueguitos y saludar a la gente.

Aunque todos se quedan con esas imágenes de la cancha totalmente abarrotada, el debut de Diego con la camiseta celeste se dio el 19 de agosto de 1984. Este encuentro, algo olvidado, fue un amistoso ante River, que se encontraba realizando una gira en Europa.

Diego Maradona y el Beto Alonso, en la tapa de El Gráfico

En la tapa de El Gráfico posaron los dos puntales de ambos equipos: Diego Armando Maradona y Norberto Beto Alonso. “El debut de Maradona y un River íntimo de gira”, tituló la recordada revista deportiva.

Ante 80 mil espectadores, ambos equipos no lograron sacarse diferencias. El conjunto local, dirigido por Rino Marchesi, formó con Luciano Castellani; Giuseppe Bruscolotti, Raimondo Marino, Moreno Ferrario, Simone Boldini; Costanzo Celestini (Luigi Cafarelli), Paolo Del Fiume, Vincenzo Casale, Diego Maradona; Domenico Penzo y Daniel Bertoni.

El Millonario de Federico Vairo, por su parte, salió al campo de juego con Carlos Gay; Jorge Gordillo, Jorge Borelli, Guillermo Nicosia, Julio Olarticoechea; Héctor Enrique, Américo Rubén Gallego, Roque Alfaro, Norberto Alonso (Carlos Tapia); Enzo Francescoli y Daniel Teglia.

Aunque en esa temporada el conjunto del Sur quedó en la octava posición de la Serie A, Diego Armando Maradona marcó una era en Napoli. En su paso por la institución conquistó cinco títulos: dos Scudettos (1987/88 y 1990/91), una Copa Italia (1986/87) una Supercopa de Italia (1990) y una Copa de la UEFA (1989).

En sus siete temporadas, el campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 1986 disputó 259 partidos, en los que marcó 115 goles (el tercer máximo anotador -fue superado por el belga Dries Mertens y el esloveno Marek Hamsik-) y 78 asistencias.

