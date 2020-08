Rafael Nadal anunció que no jugará el US Open: las razones

Rafael Nadal con el trofeo de campeón en 2019 (USA TODAY)

Este martes Rafael Nadal informó en sus redes sociales la decisión de no participar del US Open y de esta manera no defenderá el título que obtuvo el año pasado cuando se consagró en los Estados Unidos. Su decisión está relacionada a la crisis sanitaria que atraviesa el planeta debido a la pandemia del coronavirus.

El Abierto está programado para disputarse entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre a puerta cerrada en el National Tennis Center de Nueva York. Como previa, en esta misma sede se disputará el Western and Southern Open (Masters de Cincinnati) entre el 20 y el 28 de agosto.

“Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control”, escribió el español, número dos del ranking mundial ATP, en su cuenta de Twitter. Además, agregó: “Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad”.

En un comunicado, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA), organizadora del torneo de Grand Slam, había asegurado el el viernes que continúa con sus planes de organizar el Abierto de Estados Unidos así como el Masters 1000 de Cincinnati, que este año también se celebrará en Nueva York. “Seguimos confiando en que nuestra principal prioridad, la salud y la seguridad de todos los involucrados en ambos torneos, sigue en marcha”, señaló la USTA en el comunicado.

Noticia en desarrollo