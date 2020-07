Clubes de la Liga de Expansión MX iniciaron pretemporada con pruebas para detectar COVID-19

El Rebaño de la Montaña agregó varias medidas de refuerzo, además de las señaladas por la Federación Mexicana de Fútbol (Foto: Cimarrones FC)

Estamos a poco más de un mes de que inicie la Liga de Expansión MX. Con ello, clubes del extinto Ascenso MX empezaron con los protocolos de salud para el regreso de las actividades deportivas.

Uno de los puntos más importantes es la realización de pruebas para detectar COVID-19 en la plantilla de jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff. Sin embargo, hasta el momento no se conocen los resultados de las pruebas.

Uno de los equipos que iniciaron fueron los Leones Negros de la UdeG. “Tal como indica la Fase 1 del Protocolo Sanitario de la Liga MX, se tomaron 46 pruebas PCR, con el objetivo de detectar posibles casos”, reza un comunicado de prensa.

Pruebas hechas a jugadores, cuerpo técnico y staff de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (Foto: Cortesía Leones Negros)

Las pruebas fueron realizadas el 1 de julio y aún no han actualizado la información de los exámenes médicos. Sin embargo, aclararon que hasta que se conozcan los resultados, “el equipo continuará con los entrenamientos desde casa, cumpliendo las medidas establecidas para el proceso de reincorporación al fútbol”.

Otro de los clubes que siguen con los protocolos fueron Cimarrones de Sonora, quienes este lunes abrieron su pretemporada de cara al Apertura 2020. No obstante, antes de iniciar con los entrenamientos, realizaron las pruebas al plantel del primer equipo.

“Los resultados los darán a conocer una vez sean entregados en un lapso de 48 a 72 horas, con la esperanza de no tener casos positivos para poder así arrancar de manera regular el trabajo de pretemporada”, destacaron los sonorenses en un boletín.

Leones Negros aclararon que hasta que se conozcan los resultados, el equipo continuará con los entrenamientos desde casa (Foto: Cortesía Leones Negros)

Además, el Rebaño de la Montaña agregó varias medidas de refuerzo, más allá de las señaladas por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). Esto estará coordinado por el Área Médica del club, encabezada por el Doctor Eloí Soriano.

“Colocaremos un conducto sanitizante en el área de vestidores y va desde cómo llegan en sus carros, de no llegar en grupos, de cómo entrarán al vestidor, los tiempos que tendrán cada uno para que no se acumule gente adentro, señalizaciones y tomando en cuenta que en el Estadio más adelante asistirán otros deportistas de otras disciplinas, implementaremos unos carriles para su acceso y no se tenga contacto con nadie”, detalló el médico.

A su vez, el naciente Cancún FC también inició su pretemporada este lunes con pruebas para detectar el COVID-19. Los primeros en someterse a los exámenes médicos fueron los miembros del cuerpo técnico, que está encabezado por Christian “Chaco” Giménez.

Los primeros en someterse a los exámenes médicos de Cancún FC fueron los miembros del cuerpo técnico (Foto: Facebook @CancúnFC)

“El cuerpo técnico fue el primer grupo que pasó la mesa de control, donde se les aplicó la prueba además de recibir a detalle parte del protocolo que deberán mantener antes, durante y después de cada sesión de entrenamiento”, apuntó el club en un comunicado.

Con el contexto del cambio de sede, el equipo señaló que su plantel está conformado por “jóvenes que buscarán permanecer en el equipo y que estarán bajo la observación puntual del cuerpo técnico”.

“Después, se espera que los jugadores vayan integrándose, después de confirmar continuidad o llegada a este proyecto, que espera estar completo lo más pronto posible”, detalló el equipo.

Vale recordar que el certamen inaugural de la ahora llamada Liga de Expansión MX no iniciará al parejo de la Liga MX. De acuerdo con Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, el torneo iniciará entre el 14, 15 y 16 de agosto, aunque aún no está definido el calendario de ninguna Liga organizada por la FMF.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Por reestructuración de la Liga de Expansión, Cimarrones de Sonora dejó fuera 10 futbolistas

Atlante regresa a la CDMX y vuelve el fútbol a Morelia: así será la nueva Liga de Expansión MX

Atlas Femenil reportó que una jugadora y un miembro del staff dieron positivo a COVID-19

Luis Enrique Santander y Diego Montaño, árbitros de la Liga MX, dieron positivo a COVID-19