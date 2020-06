El drama de un ex atleta español que sufre un tumor cerebral inoperable: “Que me recuerden como la buena persona que fui”

Alejandro Gómez fue uno de los mejores fondistas españoles en la década de los '80 y '90 (Reuters)

Uno de los mejores fondistas españoles de la década de los ’80 y ’90 atraviesa un verdadero drama que conmociona a toda España. Alejandro Gómez, quien participó en tres Juegos Olímpicos, está atravesando los momentos finales de su vida pese a que solamente tiene 53 años: le han detectado un tumor cerebral inoperable y su fatal desenlace es cuestión de tiempo.

Todo comenzó cuando el ‘Galgo de Zamáns', como se lo apodaba, amaneció un día sin ser capaz de mantener el equilibrio, perdía estabilidad y decidió acudir a un hospital para hacerse un chequer. Ese mismo día quedó en observación y el pasado miércoles confirmaron que padecía un tumor de una dimensión grande que afectaba varias áreas cerebrales.

Desde ese momento, este corredor que participó de los Juegos de Seúl ’88, Barcelona ’92 y Atlanta ’96, ha comentado al periódico Faro de Vigo que, con la ayuda de una psicóloga, se prepara anímicamente este duro período donde se encamina a su muerte.

“Me ha dado las pautas a seguir. Me ha ayudado a ordenar mi interior, a tranquilizarme. No puedo pelear yo solo en esta batalla y en los días complicados ha sido de enorme ayuda para llegar lo mejor posible al día final”, comentó Gómez, que actualmente se encuentra internado en el Hospital Cunqueiro de Vigo pero regresará pronto a casa para pasar sus últimos días, ya que los médicos no pueden hacer más por él.

Que decir amigo, nunca olvidaré a uno de mis mayores rivales y todos los duelos que hemos tenido en las carreras. Año tras año luchando contra ti. Nunca te vamos a olvidar campeón, eres un referente y uno de los grandes. 💪💪https://t.co/OjBgRQ4CWy — Abel Antón (@AbelAntonRuning) June 16, 2020

“Que decir amigo, nunca olvidaré a uno de mis mayores rivales y todos los duelos que hemos tenido en las carreras. Año tras año luchando contra ti. Nunca te vamos a olvidar campeón, eres un referente y uno de los grandes”, escribió su colega y campeón mundial Abel Antón en sus redes sociales.

Alejandro Gómez compitió en la prueba de 5.000 metros en Seúl y en la de 10.000 metros en Barcelona y Atlanta, además de lograr varios éxitos en su tierra natal: fue dos veces campeón de España de cross (1989 y 1995), cinco veces ganador de 10.000 (1991, 1993, 1995 y 1996) y dos de medio maratón (1992 y 2003). También ha logrado el récord de España de maratón en Róterdam en 1997, con un cronómetro de 2h07:54.

En los últimos años, ya lejos del atletismo de élite, había unido su pasión por correr con los perros y competía en pruebas de ‘canicross’. Con su manada canina ha obtenido la triple corona en la Copa de España al haber conquistado el título en las modalidades de canicrós, patín y bicicleta. También se desempeñaba en el último tiempo como preparador físico del equipo de fútbol femenino del UD Mos.

Pero más allá de todas sus gestas deportivas, Alejandro Gómez dejó un mensaje muy claro en su diálogo con el Faro de Vigo: “Siempre hice lo que debía en cada momento. Es posible que hiciese algunas correcciones, como cualquiera, pero me siento feliz con la mayoría de las cosas que me han pasado o que he sacado adelante. No siento que me he quedado sin nada que hacer. Quiero que la gente me recuerde como la buena persona que fui.”

