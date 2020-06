Las teorías conspirativas detrás del tercer retiro de Conor McGregor

En los últimos cuatro años apenas ganó un combate (Reuters)

Conor McGregor anunció su retiro de las artes marciales mixtas por tercera vez en cuatro años. El ex campeón comunicó su más reciente dudosa declaración la mañana del domingo en su cuenta de Twitter. Fue el mismo canal en el que el ex campeón de dos divisiones distintas de la UFC también anunció su retiro.

“Gente, he decidido retirarme de los combates", escribió en el pie de foto de una imagen en la que sale con su madre. “¡Gracias a todos por los increíbles recuerdos! ¡Ha sido una gran aventura!"

El irlandés de 31 años revitalizó su carrera en enero con una impactante victoria ante Donald Cowboy Cerrone, a quien despachó en el primer asalto de la UFC 246. McGregor (22-4) no había ganado un combate de artes marciales mixtas en un octágono desde 2016. Pero de todas formas se había mantenido como el indiscutible astro de la UFC y su figura más taquillera.

Mcgregor supo ser la máxima estrella de UFC y el luchador mejor pagado de la compañía (Reuters)

Ahora, algunas figuras y ex luchadores de UFC manifestaron sus dudas sobre su anuncio. Uno de ellos fue Ben Askren, quien sentenció: “McGregor no se retiró. Está negociando”. Según el ex luchador, esto es un plan para anunciar su regreso en el evento que UFC quiere celebrar en una isla desierta durante el mes de julio. Allí podría combatir ante Justin Gaethje.

Justamente el estadounidense escribió en sus redes sociales sobre el retiro del irlandés: “Este chico esta otra vez de juerga”, dando a entender que no es una decisión definitiva sino que volverá a la acción pronto, como ya lo hizo en otras dos ocasiones.

Como si esto fuera poco, Floyd Mayweather comentó en el posteo de Instagram de The Notorious: “Si no estoy equivocado, ¿no le dijiste a Mike Tyson que podrías ganarme si luchábamos una segunda vez? ¡Ahora te retiras! ¿No querías ganar al mejor? Bien, si decides volver, estaré esperando para castigarte otra vez”. Esta frase disparó los rumores de una posible revancha entre el ex boxeador norteamericano de 43 años y el retirado ex luchador de MMA.

Ambos se enfrentaron en 2017 en el T-Mobile Arena, Las Vegas. La pelea fue vendida como “El duelo del billón de dólares” y fue triunfo para Money, quien regresaba del retiro, por TKO en el décimo asalto. Desde entonces, varias versiones han surgido sobre un segundo capítulo pero jamás se concretó.

McGregor hizo su primer retiro vía Twitter en abril de 2016, cuando mantuvo una disputa con UFC por la promoción de una revancha con Nate Díaz, que se terminó celebrando en agosto de se año. Tres años después, volvió a retirarse en marzo de 2019 en lo que Dana White, presidente de UFC, intuyó fue una estrategia para que su compañía le diera un porcentaje de propiedad. El irlandés no tardó en volver a hablar sobre nuevas peleas, y reapareció para medirse contra Cerrone a inicios de 2020.

