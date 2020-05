“Soy mi propio enemigo”: el crudo relato de un ex jugador de la Premier League sobre sus intentos de suicidio

El ex mediocampista habló con The Guardian

El ex internacional con la selección de Inglaterra en 1998, Lee Hendrie, rompió el silencio en una extensa con el portal británico The Guardian en donde reveló que intentó quitarse la vida en varias oportunidades producto de la depresión que le significó el declive en su carrera futbolística.

El mediocampista del Aston Villa tuvo un gran presente durante sus inicios, época en la que también llegó a integrar la selección sub 21 de su país en doce ocasiones. Sin embargo, en 2010, tras llegar libre al Bradford City AFC de la League Two (cuarta división del fútbol inglés) comenzó a vivir duros momentos.

Los problemas financieros –que lo llevaron a la bancarrota– y el negocio inmobiliario al que se dedicó tras su retiro sin dar frutos fueron algunas de las razones que argumentó para explicar el difícil proceso que vivió.

Lee fue parte importante del Aston Villa - Instagram

“El fútbol casi había terminado y mi cabeza se había ido. Había estado tratando de vender propiedades, pero el mercado inmobiliario se desplomó”, recordó el ex jugador de 43 años. “Realmente caí en una depresión. Terminé en bancarrota, se quedaron la casa de mi madre y eso me destruyó”.

“Simplemente no podía entender lo que estaba pasando. Todavía hoy sigo tomando antidepresivos. Lucho cada día”, aseguró Hendrie.

“No estoy orgulloso de las veces que intenté quitarme la vida”, se lamentó el ex futbolista de la Premier League que pasó también por clubes como el Stoke City, el Leicester City y el Blackpool, entre otros.

“Todavía puedo tener malas semanas en las que pienso en hacer lo mismo. Pero soy mentalmente lo suficientemente fuerte como para tratar de superar ese hecho ahora", reconoció al medio británico.

Cumplió 43 años y trabaja para la cadena televisiva Sky -Instagram

El primer episodio lo tuvo en 2010 y vivió un difícil momento que se animó a contar: “Me detuve en la farmacia, entré una vez y compré pastillas. Me detuve con el coche y me las tomé todas. Fue realmente egoísta por mi parte hacer eso. Tengo cinco hijos y pensar que iba a dejar todo eso atrás... Sentí que había decepcionado a todos”.

“Recuerdo vagamente partes del viaje en ambulancia. Estaba muy borroso. Fue horrible. Hubo muchas preocupaciones: ‘¿Voy a una sala de psiquiatría porque he hecho esto?’. Pero, sobre todo, estaba pensando: ‘¿Voy a hacer esto de nuevo?’", describió sobre esas difíciles escenas

El segundo intento fue en julio del 2011: “Estaba firme en que lo iba a hacer. Mi divorcio (de su primera esposa) se extendió. La bancarrota estaba ahí... Me desperté en circunstancias completamente diferentes. No me di cuenta de que había estado en una máquina de soporte vital. Ver a mi familia absolutamente angustiada era una imagen que nunca podría sacar de mi cabeza”.

“No puedo hacerles eso otra vez. Mi madre me dijo: 'Tienes que detener todo esto. Estás lastimando a todos. No lo pensé así. Solo lo pensé egoístamente como lo haces cuando estás en una situación desesperada.

En 2010 fichó por un equipo de cuarta división y comenzó su debacle personal -Instagram

Lee Hendrie afirmó que en aquel tiempo era un chico cerrado que hablaba poco de su vida personal: “Tuve que romper el silencio sobre lo que había pasado. Sentí que tenía que hacer eso por mi propia tranquilidad para poder seguir adelante”.

“Yo soy mi peor enemigo. No siento merecer ningún aplauso. Pero estoy orgulloso de haberme convertido en alguien diferente. Terminé metiéndome en un gran empleo trabajando para Sky Sports. Tengo que agradecer a muchas personas que me han criticado y se han dado cuenta de que no soy esa persona que estaba destinada a ser. A pesar de la mala prensa, sigo siendo un ser humano. Me esfuerzo por hacer bien este nuevo trabajo, pero siempre tengo el temor de que las cosas vuelvan a salir mal”, concluyó.





