Aunque uno de los detalles que cuenta no coincide con la realidad, ya que cuando LeBron James tenía 15 años, Jordan tenía 36; sí es cierta la lesión que le propinó a Michael cuando este se preparaba para volver a jugar en 2001. El ex alero de Los Lakers mencionó ese incidente en las costillas de Mike que lo terminó condicionando no sólo en aquella temporada, previo a su segundo retorno a la NBA con los Wizards, sino también en ese duelo soñado por todos.