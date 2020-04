Hay quienes no recuerdan que Michael Jordan se retiró del baloncesto profesional en los Washington Wizards, probablemente porque en aquella segunda vuelta a las canchas su rendimiento era muy bueno pero no descomunal. Las lesiones limitaron mucho al legendario jugador que seguía compitiendo al máximo nivel de la NBA con 40 años. Lo cierto es que un ex compañero suyo de ese equipo, Jerry Stackhouse, hizo una tremenda confesión.