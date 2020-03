“Antes de llegar, me preguntaban si estaba loco”, comienza a relatar a Infobae Juan Cortés Diéguez el flamante director técnico del campeón salvadoreño. Nacido en España 36 años atrás, el DT asumió un desafío muy complicado y terminó festejando un título impensado. Cortés es un apasionado del fútbol (“De chico me di cuenta que me gustaba más entrenar que jugar”, cuenta) y de las decisiones complicadas: “A los 23 años advertí que había superpoblación de entrenadores en España y me la jugué. Así comencé a viajar por el mundo. En el camino, conocí a José Luis Chilavert, se convirtió en un amigo y referente que me abrió muchas puertas. Sinceramente me dio una gran mano para cumplir mi objetivo de dirigir en primera división”.