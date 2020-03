“No se confundan, yo no soy un santo. Me gustan la noche, las mujeres y la bebida, esto no me lo quita ni mi madre, admito que soy un irresponsable y un mal profesional, pero nunca traiciono lo que tengo claro en mi cabeza, o sea que jamás podré considerar al fútbol como un trabajo. Yo juego para divertirme”, fue una de sus máximas que trascendieron. De hecho, hoy continúa ligado al balón, su juguete predilecto, dirigiendo una serie de escuelas del deporte más popular en El Salvador.