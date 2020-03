Además, se hizo cargo de la actitud de su colaborador: “Yo tengo que controlar estas cosas. Hemos pedido disculpas todos, a todos… Es un comportamiento que no deberíamos tener. Porque hay otra manera de decir las cosas. No es cuestión de darle explicaciones a la plantilla. No estamos a gusto con estas cosas. Es un error que hemos cometido y debemos tratar de evitarlo. Esto no es lo propio”.