Raúl Jiménez alcanzó un nuevo récord para un futbolista mexicano en la Premier League con los 21 goles que ha anotado en la actual temporada. Si bien no realizó esta cantidad de anotaciones con el Atlético de Madrid, para Gil Marín eso no es algo que le produzca rencor o envidia: “Lo único que me queda es alegrarme por él, es un tipo que se lo merece”.