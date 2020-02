No hubo mayores precisiones de lo ocurrido con la saluda de Wilder. Durante las últimas horas, desde ESPN aclararon que recibió un tratamiento médico en el vestuario del MGM Grand de Las Vegas y aseguraron que no fue necesario el traslado a un hospital. A la espera de un estudio más exhaustivo, aseguran que en primera instancia no hay un problema interno en el tímpano, pero sí debió recibir puntos de sutura en la oreja por un corte. No se publicó un informe oficial de su equipo de trabajo para entregar mayores precisiones sobre su estado de salud.