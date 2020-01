Esta candidatura de los países sudamericanos de la costa del Océano Pacífico fue anunciada el pasado 7 de septiembre y empujada por Moreno, que obtuvo, con los días, el respaldo de sus colegas Iván Duque (Colombia) y Martín Vizcarra (Perú), aunque los dos últimos no realizaron movimiento alguno al respecto en casi medio año. Moreno se refirió a esta candidatura proponiendo “El primer Mundial en los Andes”. “Hablaba días pasados con los presidentes Moreno y Vizcarra y decíamos que 2030 es un año muy importante porque se cumplen entonces cien años de los Mundiales de fútbol. Lenin Moreno me preguntó qué me parecía de postularnos y yo le dije que acompaño esa iniciativa e instruí a mi secretario de Deportes para que se reúna con las de los otros países en este sentido. No es una competencia fácil porque será con países que tienen mucha tradición y que son muy poderosos en infraestructura deportiva pero nosotros nos vamos a presentar con toda la determinación, unidos”.